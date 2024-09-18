На улице Вересаева в Ростове реконструировали 1000 метров водовода

На улице Вересаева в Ростове-на-Дону завершена реконструкция первого участка водовода «Новый Восточный». Об этом рассказали в пресс-службе АО «Ростовводоканал».
На трехметровой глубине специалисты переложили более 1000 метров трубы из высокопрочного чугуна, устойчивого к коррозии и перепадам давления.
— Эти работы должны повысить надежность водоснабжения Пролетарского района города. Обновление коммуникаций важно для бесперебойной подачи воды при высоких темпах строительства новых жилых комплексов и развития инфраструктуры, — отметили в АО «Ростовводоканал».
Сейчас подрядчик благоустраивает территорию там, где велись работы. После этого начнется перекладка следующего участка водовода протяженностью в 1000 метров. Реконструкция планируется под мостом, соединяющим проспект Шолохова и парк Авиаторов.