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На улице Вересаева в Ростове реконструировали 1000 метров водовода

В Ростове-на-Дону обновили часть водовода «Новый Восточный».

Источник: Комсомольская правда

На улице Вересаева в Ростове-на-Дону завершена реконструкция первого участка водовода «Новый Восточный». Об этом рассказали в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

На трехметровой глубине специалисты переложили более 1000 метров трубы из высокопрочного чугуна, устойчивого к коррозии и перепадам давления.

— Эти работы должны повысить надежность водоснабжения Пролетарского района города. Обновление коммуникаций важно для бесперебойной подачи воды при высоких темпах строительства новых жилых комплексов и развития инфраструктуры, — отметили в АО «Ростовводоканал».

Сейчас подрядчик благоустраивает территорию там, где велись работы. После этого начнется перекладка следующего участка водовода протяженностью в 1000 метров. Реконструкция планируется под мостом, соединяющим проспект Шолохова и парк Авиаторов.