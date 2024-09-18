Режим реверса изменён на Борском мосту в Нижегородской области до 30 сентября.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, на Борском мосту введён новый режим, который будет действовать до 30 сентября.
Согласно информации, решение об изменении графика работы реверсивной полосы принято на основе мониторинга, который регулярно проводят специалисты ГКУ НО «ГУАД» совместно с подрядчиком.
Такая мера призвана минимизировать транспортные заторы на подъездах к переправе.
Ранее сообщалось, что движение по одной полосе старого Борского моста запустят в декабре этого года.
Напомним, переправа закрыта на ремонт с 26 марта 2024 года..
Также напомним, летом 2022 года по итогам проведённого конкурса был заключен контракт на проектные работы для проведения ремонта мостового сооружения и автодорожных подходов к нему. Зимой 2020 года на проезжей части была выявлена колейность. Наиболее опасным дефектом названо наличие проломов в плитах пролётных конструкций.
Кроме того напомним, что движение по дублёру Борского моста стартовало 31 июля 2017 года. При этом старый Борский мост после открытия нового на ремонт не закрывался..
СПРАВКА.
Объект ремонта представляет собой уникальный мост, состоящий из эстакадных пролетных строений балочного типа, пойменной аркадной железобетонной части и русловой части с металлическими пролетными строениями, в том числе в судоходных пролетах в виде фермы.
На мосту организовано две полосы движения, длина Ширина моста составляет 1608,8 м, ширина моста по нижним границам 10,77 м. Мост введен в эксплуатацию в 1965 году.
Функционально мост предназначен для пропуска автомобильного транспорта по верхнему ярусу и железнодорожного транспорта по нижнему ярусу через реку Волгу. В нижнем ярусе мостового строения расположен один путь электрифицированного участка железнодорожной линии Нижний Новгород-Киров, участок 444-й и 45-й км. Горьковской железной дороги. В верхнем ярусе пролетного строения проходят автомобильная дорога Нижний Новгород-Шахуни-Киров, которые находятся непосредственно в оперативном управлении Главного управления автомобильной дорог.