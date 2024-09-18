Режим реверса изменён на Борском мосту в Нижегородской области до 30 сентября.

Также напомним, летом 2022 года по итогам проведённого конкурса был заключен контракт на проектные работы для проведения ремонта мостового сооружения и автодорожных подходов к нему. Зимой 2020 года на проезжей части была выявлена колейность. Наиболее опасным дефектом названо наличие проломов в плитах пролётных конструкций.