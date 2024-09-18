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Омская область получит 59 миллионов на общественные работы

Предстоит трудоустроить около 1000 жителей региона.
Источник: Комсомольская правда

Минтруд Омской области сообщил, что регион получил 59 миллионов рублей в рамках национального проекта «Демография». Эти средства пойдут на оплату общественных работ для жителей, зарегистрированных в центрах занятости.

Прием заявок от организаций завершился 16 сентября. 62 организации готовы нанять около 1000 человек на временные работы, такие как благоустройство, озеленение и уборка. Занятые на этих работах сохранят право на пособие по безработице.

Министр труда Ирина Варнавская отметила, что такие работы помогут людям, которые испытывают трудности с поиском постоянной работы. Участвовать могут как безработные, так и все желающие, но преимущество отдадут тем, кто стоит на учете более шести месяцев.