Омская область получит 59 миллионов на общественные работы

Минтруд Омской области сообщил, что регион получил 59 миллионов рублей в рамках национального проекта «Демография». Эти средства пойдут на оплату общественных работ для жителей, зарегистрированных в центрах занятости.
Прием заявок от организаций завершился 16 сентября. 62 организации готовы нанять около 1000 человек на временные работы, такие как благоустройство, озеленение и уборка. Занятые на этих работах сохранят право на пособие по безработице.
Министр труда Ирина Варнавская отметила, что такие работы помогут людям, которые испытывают трудности с поиском постоянной работы. Участвовать могут как безработные, так и все желающие, но преимущество отдадут тем, кто стоит на учете более шести месяцев.