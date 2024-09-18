Самарский депутат показал меню с ценами в столовой Госдумы

Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев показал, какие цены в думской столовой. Самым дорогим блюдом являются телячьи щечки в брусничном соусе с гратеном из картофеля и вялеными томатами, которые стоят 1200 рублей. Парламентарий выложил фотографии меню в своем телеграм-канале.
«По многочисленным просьбам трудящихся. Не ожидал, что интерес к ценам в думском магазине и столовой не меркнет ни перед чем», — написал Матвеев.
На завтрак из самых дорогих блюд представлены форель слабосоленая с лимоном (325 рублей), бутерброд с икрой лососевой (204 рубля) и запеканка из творога с яблоками (198 рублей), а из самых дешевых — сосиска отварная (88 рублей), каша пшенная молочная (94 рубля), сыр Ламбер и бутерброд с бужениной запеченной (по 105 рублей).
В числе самых дорогих холодных закусок оказались тар-тар из трески с юзу и овощами (690 рублей), микс-салат с тунцом и овощами гриль (620 рублей), салат с маринованным цыпленком с физалисом и томатами черри (530 рублей). Самые дешевые — сельдь с яйцом и зеленым горошком (93 рубля), салат из квашенной капусты (127 рублей), оливье и икра красная на яйце (по 154 рубля).
На первое депутаты могут поесть бульон куриный с яйцом за 105 рублей или суп-харчо с бараниной за 182 рубля. Дорогостоящими вторыми блюдами также являются мурманская треска с редисом и мятным дзадзыки (1100 рублей) и треска мисо с лапшой из цукини (1000 рублей). А из дешевого на второе есть кнели паровые из индейки (209 рублей), куриная грудка гриль маринованная в прованских травах с брусничным соусом (215 рублей) и котлета рыбная по-архангельски (220 рублей).
На завтрак из самых дорогих блюд представлены форель слабосоленая с лимоном. Фото: Михаил Матвеев.