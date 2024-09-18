Самарский депутат показал меню с ценами в столовой Госдумы

На первое депутаты могут поесть бульон куриный с яйцом за 105 рублей или суп-харчо с бараниной за 182 рубля. Дорогостоящими вторыми блюдами также являются мурманская треска с редисом и мятным дзадзыки (1100 рублей) и треска мисо с лапшой из цукини (1000 рублей). А из дешевого на второе есть кнели паровые из индейки (209 рублей), куриная грудка гриль маринованная в прованских травах с брусничным соусом (215 рублей) и котлета рыбная по-архангельски (220 рублей).