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Концерт Стаса Михайлова в Челябинске отменили из-за разногласий с организатором

Стас Михайлов отменил концерт в Челябинске на 28 октября.

Источник: Комсомольская правда

Певец Стас Михайлов отменил в Челябинске свой концерт, который должен был состояться 28 октября. Причиной стали разногласия с организатором. Об этом сообщается в Telegram-канале певца.

— Организатор по неизвестным причинам не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста, хотя билеты на концерты активно и хорошо продавались, — говорится в сообщении.

Менеджеры Стаса Михайлова также заявили, что по вине того же организатора в Екатеринбурге и Самаре тоже отменены концерты. По их словам, на всех площадках было продано больше половины билетов.

— Мы обязательно приедем в Самару, Екатеринбург и Челябинск в ближайшее время с юбилейными концертами, но уже с другими организаторами, — отметили менеджеры Стаса Михайлова.

Все купленные билеты на концерт подлежат возврату.