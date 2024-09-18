Концерт Стаса Михайлова в Челябинске отменили из-за разногласий с организатором

Певец Стас Михайлов отменил в Челябинске свой концерт, который должен был состояться 28 октября. Причиной стали разногласия с организатором. Об этом сообщается в Telegram-канале певца.
— Организатор по неизвестным причинам не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста, хотя билеты на концерты активно и хорошо продавались, — говорится в сообщении.
Менеджеры Стаса Михайлова также заявили, что по вине того же организатора в Екатеринбурге и Самаре тоже отменены концерты. По их словам, на всех площадках было продано больше половины билетов.
— Мы обязательно приедем в Самару, Екатеринбург и Челябинск в ближайшее время с юбилейными концертами, но уже с другими организаторами, — отметили менеджеры Стаса Михайлова.
Все купленные билеты на концерт подлежат возврату.