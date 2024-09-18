В Казань прибыла первая партия новых газомоторных автобусов из 20 машин

Новые автобусы рассчитаны на перевозку 96 человек, пассажирских сидений — 27. Выделено место для инвалидных колясок, имеется выдвижной пандус. Салон оборудован четырехполосными кондиционерами, шумоизоляцией, кнопкой вызова водителя, USB-розетками и противоскользящими чехлами на поручнях. Есть кондиционер и в кабине. Восемь видеокамер, которые выводятся на медиапанель, дают водителю возможность следить за ситуацией в салоне и за пределами машины.