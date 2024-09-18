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Омск готовится к зиме ускоренным ремонтом сетей

Отопление запущено в 101 школе, детском саду и учреждениях дополнительного образования.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается подключение к отоплению социальных объектов. К концу дня отопление запущено в 101 школе, детском саду и учреждении дополнительного образования.

Мэр города провел совещание в «Тепловой компании», где потребовал ускорить устранение повреждений на сетях перед запуском тепла в жилых домах. Для этого компания получит дополнительные ресурсы: сварщиков, слесарей, водителей, а также экскаваторы, АС-бочки, автокраны.

Также «Тепловая компания» начнет активнее привлекать подрядчиков для ремонта трубопроводов. На особом контроле — выполнение предписаний Ростехнадзора, за которые лично отвечает руководитель.