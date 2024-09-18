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Лучшие фото 18 сентября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Работа кирпичного завода на окраине пакистанского Пешавара. Пешавара — «город Пуруши, человека» — финансовая, экономическая, политическая и культурная столица приграничного Пакистана, важнейший центр пуштунского населения страны.

Источник: Reuters

Пилотажная группа ВВС Индонезии «Юпитер» выступает на Международном авиашоу на острове Бали в международном аэропорту Нгурах-Рай в Куте.

Источник: Reuters

Мальчик пробирается по затопленной дороге в мьянманском Нейпьидо. В результате разрушительных наводнений и оползней в Мьянме за неделю погибли по меньшей мере 226 человек.

Источник: AP 2023

Люди собирают ракушки на пляже острова Табога в Панаме. Табога это остров у тихоокеанского побережья Панама-Сити, ближайший к ней, всего в 20 милях от входа в канал. Остров берет свое название от индейского слова «aboga», что означает «богатый рыбой».

Источник: AP 2023

Не менее семи человек погибли в результате лесных пожаров в северных и центральных регионах Португалии.

Источник: ESTELA SILVA/EPA/ТАСС

Статуэтка в процессе обработки на предприятии народных художественных промыслов «Золотая антилопа» в Пятигорске. Основным направлением деятельности предприятия является художественное литье и смежные отрасли производства, связанные с ним.

Источник: Иван Высочинский/ТАСС