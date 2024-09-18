Лучшие фото 18 сентября

Люди собирают ракушки на пляже острова Табога в Панаме. Табога это остров у тихоокеанского побережья Панама-Сити, ближайший к ней, всего в 20 милях от входа в канал. Остров берет свое название от индейского слова «aboga», что означает «богатый рыбой».