Лучшие фото 18 сентября

Работа кирпичного завода на окраине пакистанского Пешавара. Пешавара — «город Пуруши, человека» — финансовая, экономическая, политическая и культурная столица приграничного Пакистана, важнейший центр пуштунского населения страны.
Пилотажная группа ВВС Индонезии «Юпитер» выступает на Международном авиашоу на острове Бали в международном аэропорту Нгурах-Рай в Куте.
Мальчик пробирается по затопленной дороге в мьянманском Нейпьидо. В результате разрушительных наводнений и оползней в Мьянме за неделю погибли по меньшей мере 226 человек.
Люди собирают ракушки на пляже острова Табога в Панаме. Табога это остров у тихоокеанского побережья Панама-Сити, ближайший к ней, всего в 20 милях от входа в канал. Остров берет свое название от индейского слова «aboga», что означает «богатый рыбой».
Не менее семи человек погибли в результате лесных пожаров в северных и центральных регионах Португалии.
Статуэтка в процессе обработки на предприятии народных художественных промыслов «Золотая антилопа» в Пятигорске. Основным направлением деятельности предприятия является художественное литье и смежные отрасли производства, связанные с ним.