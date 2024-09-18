Пациент, заболевший краснухой в Нижегородской области, выздоровел

В Нижегородской области обнаружили первый за десять лет случай краснухи. Это официально подтвердили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Официально случай подозрения на краснуху зарегистрировали в Нижегородской области еще 28 августа 2024 года. Заболевшим оказался пациент, приехавший из другого региона. Отметим, что это был первый с 2014 года случай краснухи в Нижегородской области.
Сейчас пациент уже выздоровел, с ним все в порядке.
В целом, как пояснили в ведомстве, ситуация с заболеваемостью краснухой в регионе спокойная.
Краснуха — это инфекция, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Основные симптомы — красная сыпь, температура, покраснение глаз, головная боль.
Чтобы защититься от краснухи, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют проходить вакцинацию. Согласно Национальному прививочному календарю, вакцину необходимо делать детям двукратно — в один год и в шесть лет. Также дважды пройти вакцинацию необходимо девушкам с 18 до 25 лет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 1443 человека заразились коронавирусом в Нижегородской области за неделю.