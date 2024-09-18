Пациент, заболевший краснухой в Нижегородской области, выздоровел

Чтобы защититься от краснухи, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют проходить вакцинацию. Согласно Национальному прививочному календарю, вакцину необходимо делать детям двукратно — в один год и в шесть лет. Также дважды пройти вакцинацию необходимо девушкам с 18 до 25 лет.