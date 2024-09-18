МВД раскрыло число мигрантов в России

Российские власти обсуждают ужесточение миграционной политики с весны, после теракта в «Крокус Сити Холле» весной 2024 года. Тогда в результате нападения, совершенного гражданами Таджикистана, погибли 145 человек, более 550 пострадали. МВД предлагало ведомствам объединиться для противодействия нелегальной миграции в России. «Все ведомства, которые работают на данном направлении, они действительно активизировались. Вместе с тем даже отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют к повышению уровня межнациональной напряженности», — говорил министр Владимир Колокольцев.