МВД раскрыло число мигрантов в России

В МВД подчеркнули, что этот показатель, как и многие другие, получен с использованием программно-технических средств, а все публикуемые министерством статистические сведения о миграционной ситуации носят объективный характер.
На миграционный учет в России в 2023 году встали более 8,5 млн человек, сообщала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Российские власти обсуждают ужесточение миграционной политики с весны, после теракта в «Крокус Сити Холле» весной 2024 года. Тогда в результате нападения, совершенного гражданами Таджикистана, погибли 145 человек, более 550 пострадали. МВД предлагало ведомствам объединиться для противодействия нелегальной миграции в России. «Все ведомства, которые работают на данном направлении, они действительно активизировались. Вместе с тем даже отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют к повышению уровня межнациональной напряженности», — говорил министр Владимир Колокольцев.
Президент России Владимир Путин еще в июне говорил о необходимости вернуться к обсуждению миграционной политики. По его словам, стране нужны квалифицированные специалисты «со знанием языка и традиций». Вместе с тем он признавал потребность в мигрантах из-за кадрового дефицита, который ограничивает рост экономики.