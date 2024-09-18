Poppy выпустила трек they’re all around us с экс-участником Bring Me the Horizon

Поп- и рок-певица Poppy представила песню they’re all around us. В ее написании приняли участие бывший клавишник металкор-группы Bring Me the Horizon Джордан Фиш и экс-гитарист рэпкор-коллектива FEVER 333 Стивен Харрисон.
Новый эмоциональный сингл артистки записан в жанре метал с вкраплениями мелодичной поп-музыки. Сообщается, что Фиш также выступил продюсером композиции.
Известно, что Джордан спродюсирует весь предстоящий, пятый альбом Poppy. Первый трек из него, New Way Out, увидел свет в июне. Другие подробности релиза пока не раскрыты.