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Poppy выпустила трек they’re all around us с экс-участником Bring Me the Horizon

Поп- и рок-певица Poppy представила песню they’re all around us. В ее написании приняли участие бывший клавишник металкор-группы Bring Me the Horizon Джордан Фиш и экс-гитарист рэпкор-коллектива FEVER 333 Стивен Харрисон.

Источник: Звук

Поп- и рок-певица Poppy представила песню they’re all around us. В ее написании приняли участие бывший клавишник металкор-группы Bring Me the Horizon Джордан Фиш и экс-гитарист рэпкор-коллектива FEVER 333 Стивен Харрисон.

Новый эмоциональный сингл артистки записан в жанре метал с вкраплениями мелодичной поп-музыки. Сообщается, что Фиш также выступил продюсером композиции.

Известно, что Джордан спродюсирует весь предстоящий, пятый альбом Poppy. Первый трек из него, New Way Out, увидел свет в июне. Другие подробности релиза пока не раскрыты.