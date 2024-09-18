Обвиняемая в убийстве дочери ростовчанка отказалась выступать в прениях

В Ростовском областном суде 18 сентября проходят прения по делу супругов, обвиняемых в убийстве дочери. Мать ребенка отказалась участвовать в прениях. Об этом сообщает корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» из зала суда.
Свои доводы озвучили прокуроры и адвокаты подсудимых. Выступил в прениях и отец ребенка. Он настаивает на том, что не имеет отношения к произошедшему, и обвиняет во всем жену.
Напомним, во время заседания 11 сентября мать девочки заявила, что дочь задушил ее муж. Она помогала ему скрыть следы преступления.
Напомним, происшествие произошло 28 апреля 2023 года в квартире в микрорайоне Суворовский. По версии следствия, муж и жена расправились с ребенком и попытались скрыть убийство.