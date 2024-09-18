В зоопарке Ростова-на-Дону на свет появились пять птенцов фламинго

В зоопарке Ростова-на-Дону родились пять птенцов розовых фламинго, сейчас малышам уже по три месяца. Они с интересом изучают окружающий мир, но не отходят далеко от родителей.
— Птенцы немного меньше взрослых особей и отличаются серым оперением. Они уже почти самостоятельные, учатся они стоять на одной ноге, но им еще требуется материнское внимание, — рассказали в Ростовском зоопарке.
Как оказалось, пернатых малюток родители кормят птичьим молоком — творожистым секретом, который выделяют особые железы пищевода и желудка. Таким интересным образом фламинго выкармливают потомство с первых дней появления на свет до годовалого возраста.
Напомним, розовые фламинго занесены в Красные книги России и Казахстана. Это довольно крупные птицы высотой до 120−145 см и весом от 2,1 до 4,1 кг. Размах крыльев таких пташек составляет 149−165 см.