Омичка выиграла суд против Россети за травму на детской площадке

Центральный районный суд решил в пользу омички, которая подала иск к ПАО «Россети» из-за травмы, полученной ее дочерью на детской площадке в поселке Загородном. Малышка пострадала, упав на выступающую металлическую арматуру, расположенную у трансформаторной подстанции. В результате инцидента девочка получила рваную рану бедра и была госпитализирована. Ее мать потребовала компенсацию за моральный вред как для дочери, так и для себя. Суд установил, что трансформаторная подстанция принадлежит ПАО «Россети Сибирь». Объект, находящийся между жилыми домами и детскими площадками, не имел ограждения. Суд признал, что компания нарушила требования законодательства о границах объектов повышенной опасности. Решение суда удовлетворило иск, назначив компенсацию в размере 120 тыс. рублей для девочки и 70 тыс. рублей для ее матери. Однако это решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.