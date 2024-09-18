Выращивание манго из косточки: инструкция и советы по уходу

Вырастить манго в домашних условиях можно и другим способом: семечки поместить в емкость с водой так, чтобы в жидкости находилась только нижняя часть (две трети). Удержать фасолину в таком положении помогут зубочистки: нужно проколоть ими верхушку и воткнуть в семя, чтобы они удерживали его на весу. Конструкцию нужно держать в светлом и теплом месте до появления ростков.