Последние новости к вечеру 18 сентября 2024 года

Дмитрий Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что удары Киева по территории РФ с использованием дальнобойных ракет не будут считаться пересечением «красной черты». Он назвал эту позицию «чрезвычайно провокационной и опасной».