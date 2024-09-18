Последние новости к вечеру 18 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 сентября 2024 года.
Стрельба произошла у офиса Wildberries в центре Москвы
Wildberries сообщила о попытке незаконного проникновения в офис в Москве. Произошла стрельба. Два человека погибли, семь пострадали. СК возбудил уголовное дело по пяти статьям УК РФ.
Военный суд в Москве арестовал экс-адвоката Пашаева
Московский гарнизонный военный суд арестовал Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в отношении семьи Блиновских. Пашаев обвиняется в получении 18,5 млн рублей и 300 тыс. долларов за обещание освободить их от уголовной ответственности. Пашаев арестован до 15 ноября.
Матвиенко предложила запретить движение чайлдфри в России
Спикер Совфеда выступила за законодательный запрет чайлдфри в России. Валентина Матвиенко отметила, что изначально феминизм боролся за равноправие женщин. Однако позже, по ее словам, феминизм на Западе радикализировался.
Кремль назвал провокационными слова Столтенберга об ударах по РФ
Дмитрий Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что удары Киева по территории РФ с использованием дальнобойных ракет не будут считаться пересечением «красной черты». Он назвал эту позицию «чрезвычайно провокационной и опасной».
Сбер исчерпал лимиты на семейную ипотеку
Сбербанк временно прекратил выдачу ипотек по новым заявкам в рамках основной семейной программы с господдержкой в России. Информация об этом размещена на портале «Домклик», который является частью банка.