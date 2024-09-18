Набережную в Балаклаве пока не будут закрывать для туристов

В Севастополе приводят в порядок одну из главных визиток и достопримечательностей — Балаклавскую бухту, где хотят построить яхтенную марину для 613 судов международного уровня.
Проект амбициозный, поэтому и подрядчик серьезный — компания, которая участвовала в возведении Крымского моста.
«Работы начались в марте 2022 года с реконструкции Таврической набережной. В этом году работы начались на набережной Назукина с реставрации объекта культурного наследия “Водолечебница К. С. Гинали”, — сообщили КП-Крым в пресс-службе ПАО “Мостотрест”.
Реставраторы хотят не только привести в божеский вид старинное здание, но и восстановить утраченную башню.
«После окончания работ здесь разместится пункт пропуска через государственную границу», — отметили в пресс-службе компании.
Подрядчики клятвенно заверяют, что реконструкция набережной Назукина не доставит отдыхающим особых неудобств: прогулочная зона останется открытой для пешеходов, да и на движение катеров и лодок этот процесс не повлияет.
Бухту для туристов закрывать целиком не будут: глобальная реконструкция на Назукина начнется только после открытия Таврической набережной, где сейчас продолжаются работы.
Строители также обещают, что море в этом районе станет чище: «Впервые появится возможность сбора сточных вод с судов. В месте впадения реки Балаклавки в бухту появятся илоуловители, сейчас же весь мусор по течению реки попадает в море».
В Балаклаве появится много новых объектов, в том числе заправочные станции на воде, велодорожки и комфортные места отдыха на суше, а также станет больше отелей и гостиниц.
«Для привлечения инвестиций рядом с мариной предусмотрено создание рекреационного комплекса “Яхтенная деревня”. На общей площади 200 га рядом с бухтой определены 63 участка для строительства гостиниц и рекреационных объектов», — сообщили в Минстрое РФ.