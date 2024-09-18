В России выходит фильм «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли

Когда-то Элизабет Спаркл (Деми Мур) была ярчайшей голливудской звездой, но, как говорит продюсер ее фитнес-телешоу, «после 50 все проходит» — так что женщину прямо в день рождения увольняют из собственной передачи и тут же начинают подыскивать кого-то помоложе на замену. Вскоре Элизабет получает странное предложение от людей с черного рынка: ввести себе препарат «Субстанция», который должен создать ее «улучшенную» версию. Ключевое правило — оригинал («матрица») и копия («другая») обязательно должны меняться каждые семь дней (одновременно находиться в сознании они вроде бы не могут). Так из Элизабет получается юная Сью (Маргарет Куолли), которая моментально становится любимицей публики. Однако с успехом растут и аппетиты «другой» — а для «матрицы» это оборачивается зловещими последствиями.