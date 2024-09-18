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В аэропорту Челябинска бывшим мигрантам раздали повестки в военкомат

Полиция впервые устроила рейд по нелегалам в аэропорту Челябинска.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

Рейд по нелегалам впервые прошел в аэропорту Челябинска. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— В ходе мероприятия проверено более 200 человек, прибывших международным рейсом, и лиц, встречавших их в аэропорту, в том числе с применением мобильного биометрического терминала для установления личности, — уточнили в ведомстве.

За нарушение режима пребывания на территории РФ к административной ответственности привлечены трое уроженцев ближнего зарубежья. Кроме того, бывшим мигрантам прямо в аэропорту выдавали повестки в военкомат — всего их получили 10 человек.

Полицейские проводили рейд совместно с сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, регионального УФСБ и пограничного управления ФСБ, областного Следственного управления СКР, 308 военным следственным отделом СК РФ и представителями военного комиссариата.

Всего за год во время массовых проверок пресечено 9737 административных правонарушений, а также возбуждено 990 уголовных дел в сфере миграции. Выслано из страны 1380 нелегалов и еще 125 ожидают исполнения судебных решений.