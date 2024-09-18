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В Уфе большегрузы перезапустят со старого Затонского моста на новый

В столице Башкирии завершается подготовка к перезапуску движения большегрузного транспорта со старого Затонского моста на новый. Его проведут до конца сентября.

Источник: Администрация ГО г. Уфа РБ

Специалист заасфальтировали оба проезда, установили железобетонные блоки, дорожные знаки. По направлению движения грузовиков с левой стороны установят дорожные столбики и дополнительные опоры уличного освещения.

Затонский мост в Уфе возводили с 1966 по 1971 годы. В 2009 году частично реализовали проект капремонта: обновили асфальт, заменили опорные части и отремонтировали подферменники. Однако в 2019 году обследование показало неудовлетворительное состояние моста, в 2020 году проект капремонта получил заключение госэкспертизы. Сейчас состояние моста оценивают как предаварийное. Специалисты ведут работы по определению источников финансирования капремонта. Для снижения нагрузки проезд закроют для транспорта грузоподъемностью более 10 тонн.