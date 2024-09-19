Стало известно, когда в Воронеж придут похолодание и бабье лето

— В районе 28 сентября ожидаем приход циклона на смену изрядно загостившемуся у нас антициклону, — рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. — Он принесет с собой дневную температуру в 16 градусов, а ночью термометр будет опускаться до +8 (что, впрочем, порой происходит и сейчас).