Стало известно, когда в Воронеж придут похолодание и бабье лето

Синоптики дали прогноз, когда в Воронеж придет похолодание. Они полагают, что осень вступит в свои права в конце сентября.
— В районе 28 сентября ожидаем приход циклона на смену изрядно загостившемуся у нас антициклону, — рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. — Он принесет с собой дневную температуру в 16 градусов, а ночью термометр будет опускаться до +8 (что, впрочем, порой происходит и сейчас).
По прикидкам синоптиков, такой относительно холодный по сравнению с нынешним теплом период продлится примерно две недели.
— А уже в середине октября можно рассчитывать на приход бабьего лета. Пока же у нас настоящее еще фактически не кончилось, — отметил Александр Сушков.