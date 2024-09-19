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Стало известно, когда в Воронеж придут похолодание и бабье лето

Погода в столице Черноземья станет похожей на осеннюю в самом конце сентября.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики дали прогноз, когда в Воронеж придет похолодание. Они полагают, что осень вступит в свои права в конце сентября.

— В районе 28 сентября ожидаем приход циклона на смену изрядно загостившемуся у нас антициклону, — рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. — Он принесет с собой дневную температуру в 16 градусов, а ночью термометр будет опускаться до +8 (что, впрочем, порой происходит и сейчас).

По прикидкам синоптиков, такой относительно холодный по сравнению с нынешним теплом период продлится примерно две недели.

— А уже в середине октября можно рассчитывать на приход бабьего лета. Пока же у нас настоящее еще фактически не кончилось, — отметил Александр Сушков.