Глеб Никитин дал старт социальному спортивному проекту «ЧЕбуриада»

18 сентября в Городецком муниципальном округе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт ежегодному социальному спортивному проекту «ЧЕбуриада-2024».
«Уверен, что вы все ждали этот день. Это замечательный проект, который отмечает свое десятилетие. Все, что вы здесь получите, поможет вам выбрать направления, благодаря которым вы сделаете вашу жизнь по-настоящему красивой, яркой, долгой, потому что спорт и духовное развитие позволяют продлить счастливые моменты. Желаю вам побед, радости и добра!» — обратился Глеб Никитин к участникам проекта.
В этом году в спортивных состязаниях примут участие 16 команд юных нижегородцев — воспитанников детских домов и школ-интернатов, а также подопечных подростковых центров «Хулиганодом».
«Огромное спасибо тем, кто придумал и развивал это мероприятие! Несколько дней ребята находятся в абсолютно фантастической атмосфере спорта и творчества. Здесь театральные мастер-классы, беседы, различные мероприятия с наставниками, возможность пообщаться, перезагрузиться, что-то узнать, что тебя зацепит и приблизит к какой-то большой мечте, позволит ее сначала сформировать, а потом к ней рвануть. Атмосфера просто невероятная!».
В ближайшие дни дети будут соревноваться в баскетболе, плавании, эстафете «ЧЕбуратор», волейболе, многоборье, а также в направлении «фиджитал-футзал» (интерактивный футбол на компьютерном симуляторе). Участники также впервые попробуют себя в новых видах спорта: следж-хоккее и киле. Помимо участия в спортивных состязаниях, ребята будут готовить визитки своих команд, снимать видеоролики о дружбе, посещать мастер-классы по театральному творчеству и пр. Победители по традиции получат сертификаты на поездки по городам России.
Также в рамках открытия «ЧЕбуриады» был дан старт развитию килы в Нижегородской области. Прошел первый матч с участием команды правительства региона и организаторов «ЧЕбуриады», который провела Федерация килы Нижегородской области.