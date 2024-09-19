Глеб Никитин дал старт социальному спортивному проекту «ЧЕбуриада»

«Уверен, что вы все ждали этот день. Это замечательный проект, который отмечает свое десятилетие. Все, что вы здесь получите, поможет вам выбрать направления, благодаря которым вы сделаете вашу жизнь по-настоящему красивой, яркой, долгой, потому что спорт и духовное развитие позволяют продлить счастливые моменты. Желаю вам побед, радости и добра!» — обратился Глеб Никитин к участникам проекта.