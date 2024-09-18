«Прошу дать шанс на исправление»: Обвиняемая в убийстве дочери попросила отправить ее зону СВО

В Ростовском областном суде выступила женщина, которую вместе с мужем обвиняют в убийстве восьмимесячной дочери. Она сообщила, что не лишала ребенка жизни и попросила дать ей шанс на исправление.
По словам подсудимой, она доверяла мужу и мечтала о ребенке. Но после рождения дочери супруг стал издеваться над ней и манипулировать. При этом обвиняемая утверждается, что, несмотря на это, прилагала все усилия, чтобы сохранить семью.
— Никогда бы не могла подумать о том, что настанет тот ужасный день, когда муж все перечеркнет, лишив меня самого родного и дорогого человека в моей жизни. 28 апреля 2023 года — тот день, когда произошла самая ужасная, самая страшная, самая травмирующая трагедия в моей жизни. По сей день я испытываю неимоверную боль, которую очень сложно описать словами.
Подсудимая не признала свою вину в предъявленном обвинении. По ее словам, дочь убил муж, а она лишь помогала ему скрыть следы преступления.
— Я раскаиваюсь в содеянном. Очень прошу уважаемый суд не наказывать меня сроком. Очень прошу уважаемый суд дать мне шанс на исправление. Я также хочу заявить о своем желании принести пользу обществу, а именно — принимать участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции.
Напомним, происшествие случилось в апреле 2023 года. По версии следствия, муж и жена расправились с общей дочерью и попытались скрыть следы убийства. Слушание дела началось летом 2024 года. Оба подсудимых отрицают свою причастность и обвиняют в преступлении друг друга. Их виновность или невиновность предстоит установить коллегии присяжных заседателей.