«Прошу дать шанс на исправление»: Обвиняемая в убийстве дочери попросила отправить ее зону СВО

— Никогда бы не могла подумать о том, что настанет тот ужасный день, когда муж все перечеркнет, лишив меня самого родного и дорогого человека в моей жизни. 28 апреля 2023 года — тот день, когда произошла самая ужасная, самая страшная, самая травмирующая трагедия в моей жизни. По сей день я испытываю неимоверную боль, которую очень сложно описать словами.