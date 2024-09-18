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«Прошу дать шанс на исправление»: Обвиняемая в убийстве дочери попросила отправить ее зону СВО

Ростовчанка, обвиняемая в убийстве дочери, попросила отправить ее в зону спецоперации.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовском областном суде выступила женщина, которую вместе с мужем обвиняют в убийстве восьмимесячной дочери. Она сообщила, что не лишала ребенка жизни и попросила дать ей шанс на исправление.

По словам подсудимой, она доверяла мужу и мечтала о ребенке. Но после рождения дочери супруг стал издеваться над ней и манипулировать. При этом обвиняемая утверждается, что, несмотря на это, прилагала все усилия, чтобы сохранить семью.

Слушание дела проходит с участием присяжных заседателей. Лейла МИРИШОВА

— Никогда бы не могла подумать о том, что настанет тот ужасный день, когда муж все перечеркнет, лишив меня самого родного и дорогого человека в моей жизни. 28 апреля 2023 года — тот день, когда произошла самая ужасная, самая страшная, самая травмирующая трагедия в моей жизни. По сей день я испытываю неимоверную боль, которую очень сложно описать словами.

Подсудимая не признала свою вину в предъявленном обвинении. По ее словам, дочь убил муж, а она лишь помогала ему скрыть следы преступления.

Подсудимый утверждает, что он не имеет отношения к преступлению. Дмитрий КУТЕПОВ

— Я раскаиваюсь в содеянном. Очень прошу уважаемый суд не наказывать меня сроком. Очень прошу уважаемый суд дать мне шанс на исправление. Я также хочу заявить о своем желании принести пользу обществу, а именно — принимать участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции.

Напомним, происшествие случилось в апреле 2023 года. По версии следствия, муж и жена расправились с общей дочерью и попытались скрыть следы убийства. Слушание дела началось летом 2024 года. Оба подсудимых отрицают свою причастность и обвиняют в преступлении друг друга. Их виновность или невиновность предстоит установить коллегии присяжных заседателей.