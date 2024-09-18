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В Ростове арендодатели сдают квартиры по цене ежемесячной зарплаты

В донской столице долгосрочная аренда жилья выросла на 7,6%

Источник: Комсомольская правда

В Ростове долгосрочная аренда квартиры подорожала на 7,6%. Об этом сообщили аналитики одного из сервисов для собственников и жильцов.

Так, чтобы арендовать небольшую студию, за месяц придется заплатить 32 тысячи рублей. А однокомнатная квартира обойдется в 35 тысяч. За двухкомнатную арендодатели просят не меньше 45 тысяч. А за «трешку» — все 60 тысяч. По данным аналитиков, такие цены соответствуют средней зарплате ростовчан.

Кстати, сейчас ажиотаж на съем квартир постепенно снижается. И цены растут уже не так быстро.