Юрий Шалабаев пообедал вместе с учениками сормовских школ

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с учениками проверил качество питания в нижегородских школах. Мэр проверил, как прошла работа по ремонту школьных столовых и модернизации пищеблоков в школах № 78 и № 77, а также пообедал вместе с учениками.
В меню сегодня — чечевичный суп с мясом, биточки по-домашнему с гречкой и тушеными овощами и компот из кураги.
«В каждой школе продегустировал и первое, и второе, попробовал компот. Хотя в меню практически одинаковые позиции, но повара готовили по-своему. Везде понравилось, еда горячая. Специально уточнил у детей, насколько еда отличается от обычной. Не сделали ли для нашего визита исключение? Дети подтвердили, что вкус блюд не отличается от традиционного».
Мэр обсудил с учениками и работу системы «Лобачевский», благодаря которой каждый ученик школы, используя QR-код, размещенный в столовых, может оставить свой отзыв на блюдо в меню. И их мнение оперативно узнают не только руководитель «Дирекции по организации питания», но и другие профильные руководители и сам глава города. Школьники рассказали Юрию Шалабаеву, что активно пользуются этой возможностью.
Юрий Шалабаев посмотрел, как оборудованы пищеблоки, поговорил с сотрудниками. Также глава города сообщил, что в прошлом году в Нижнем Новгороде модернизировали 53 пищеблока, в этом — еще 47, в следующем — ремонт запланирован еще более чем в 50 школах.
«Будем работать постоянно над улучшением качества питания, вводить новые блюда в меню, для того чтобы они были вкусными, современными и здоровыми», — резюмировал Юрий Шалабаев.
По словам руководителя «Дирекции по организации питания» Евгения Порохового, в этом году в меню появились новые блюда: митболы, борщ краснодарский, суп с мясом и чечевицей и много других блюд. Все они включены в четырехнедельное меню, с которым можно ознакомиться на сайте школы, на сайте дирекции и в ее соцсетях.
«Все меню сбалансировано. Качество продуктов проверяется в ежедневном режиме. У нас есть входной контроль. Помимо этого, мы регулярно отправляем всю продукцию всех наших поставщиков на дополнительные экспертизы. Неважно даже, если мы один раз проверили и результаты хорошие, мы всё равно регулярно это продолжим делать, потому что безопасность и здоровье детей — это первое, на что мы должны ориентироваться», — рассказал Евгений Пороховой.
Как рассказала директор школы № 77 Светлана Хохлова, в школе рады возможности поучаствовать в городском проекте по модернизации пищеблоков.
«Школьная столовая после модернизации вышла на новый качественный уровень: полностью обновили обеденный зал, увеличили количество посадочных мест, создали атмосферу комфорта и уюта. Кроме того, обновили технологическое оборудование на пищеблоке. При приготовлении питания сейчас используется самая современная техника, что отразилось и на качестве завтраков и обедов, и на охвате учеников горячим питанием», — отметила Светлана Хохлова, добавив, что ей приятно слышать положительные отзывы со стороны родителей и детей об изменениях в школьной столовой.
По словам ученика десятого класса школы № 77 Фуада Джафарли, питание в школе разнообразное, ученики им довольны.
«Мои друзья, например, с удовольствием пьют облепиховый чай. Если какое-то блюдо не любишь, его можно поменять. Самые любимые блюда в школьном меню у меня — курица с пюре, борщ и курица с кусочками ананаса», — сказал Фуад Джафарли.
По мнению десятиклассницы школы № 77 Анастасии Хватковой, ее одноклассники были приятно шокированы изменениями, произошедшими в школьной столовой.
«Очень круто сделали. У нас в столовой все вкусное. Самое любимое блюдо для меня — это картофельная запеканка. Она очень вкусная», — заметила Анастасия Хваткова.
Как рассказала директор школы № 78 Оксана Игнатьева, на модернизацию и ремонт пищеблока было выделено более 10 млн. рублей. Было закуплено холодильное оборудование, жарочные шкафы, пароконвектоматы и др. Сделали капитальный ремонт.
«Столовая сейчас выглядит по-другому. И, естественно, новое технологическое оборудование способствует более качественному приготовлению блюд. Детям у нас очень нравится. И от родителей мы тоже получили очень высокую оценку на заседании совета родителей», — заявила Оксана Игнатьева.
Четвероклассница школы № 78 Валерия Шарий изо всего меню предпочитает курицу в панировке и сырный суп с сухариками.
«Все хорошо у нас едят из класса», — подчеркнула Валерия.
Мама двух учеников школы № 78 Анна Фомичева отметила хорошую возможность для родителей принимать участие в проверках качества питания.
«Родительский контроль должен быть. И такая возможность есть. Мои дети говорят, что еда вкусная, порции большие. Сын любит то, что посытнее. Дочка — супы. Хвалит каждый суп, приготовленный в столовой. Персонал столовой вежливый, отзывчивый, всегда идут навстречу. Дети довольны, я как мама довольна тоже», — добавила Анна Фомичева.