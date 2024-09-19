Юрий Шалабаев пообедал вместе с учениками сормовских школ

«Все меню сбалансировано. Качество продуктов проверяется в ежедневном режиме. У нас есть входной контроль. Помимо этого, мы регулярно отправляем всю продукцию всех наших поставщиков на дополнительные экспертизы. Неважно даже, если мы один раз проверили и результаты хорошие, мы всё равно регулярно это продолжим делать, потому что безопасность и здоровье детей — это первое, на что мы должны ориентироваться», — рассказал Евгений Пороховой.