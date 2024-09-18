Bad Bunny, Karol G и Peso Pluma номинированы на «Латинскую Грэмми» — 2024

«Латинская Грэмми» 2024 года объявила список претендентов. Лидером по числу номинаций (девять) стал мексиканский хитмейкер Эдгар Баррера. За ним следуют Karol G и Bad Bunny с восемью номинациями.
Bad Bunny поборется за победу в таких категориях, как «Запись года», «Лучшее реггетон-исполнение», «Лучшая хип-хоп-песня», и других, сообщает Pitchfork. Karol G же стала одной из главных номинанток на «Альбом года». Среди новичков премии — британец Девонте Хайнс, он же Blood Orange, с треком El Día Que Perdí Mi Juventud, записанным с певицей Насти Пелусо и номинированным на «Лучшую альтернативную песню». Кроме того, в числе претендентов оказались Peso Pluma, Anitta и Кали Учис.
В свой 25-й юбилей премия также учредила новую номинацию «Лучшее исполнение латинской электронной музыки». В ней, например, представлен ремикс диджея Tiësto на песню Bzrp Music Sessions, Vol. 53 Шакиры и Bizarrap.
Церемония награждения состоится 14 ноября в Kaseya Center в Майами.
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