Bad Bunny, Karol G и Peso Pluma номинированы на «Латинскую Грэмми» — 2024

Bad Bunny поборется за победу в таких категориях, как «Запись года», «Лучшее реггетон-исполнение», «Лучшая хип-хоп-песня», и других, сообщает Pitchfork. Karol G же стала одной из главных номинанток на «Альбом года». Среди новичков премии — британец Девонте Хайнс, он же Blood Orange, с треком El Día Que Perdí Mi Juventud, записанным с певицей Насти Пелусо и номинированным на «Лучшую альтернативную песню». Кроме того, в числе претендентов оказались Peso Pluma, Anitta и Кали Учис.