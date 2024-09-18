Учится на врача и мечтает спасать детей: Кто представит Ростов на конкурсе «Мисс Россия-2024»

— Выяснилось это на фотосессии. Мы проводили для участниц фотосъемку в бассейне, в котором девушки должны были купаться и загорать. Только вот начало сентября в том году выдалось холодным. И на съемку в воде отважились лишь трое. Одна из них — Саша. Она без раздумий прыгнула в воду.