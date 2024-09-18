Учится на врача и мечтает спасать детей: Кто представит Ростов на конкурсе «Мисс Россия-2024»

Умная блондинка и будущий врач-педиатр Александра Мандрыкина — представит Ростов-на-Дону на конкурсе «Мисс Россия — 2024» и станет самой молодой участницей этого года.
Стали известны имена 50 девушек страны, которые выйдут на сцену главного национального конкурса красоты 5 октября. И, кстати, самой юной участницей объявили ростовчанку Александру Мандрыкину из Ростова. Ей всего 18 лет.
— При том, что обычно на конкурс с возрастной планкой до 23 лет отбирают девушек немного старше, — говорят о своей воспитаннице руководители агентства «Имидж-Элит» Елена и Михаил Степура. Именно там Саша сделала первые шаги в моделинге.
НЕ ИСПУГАЛАСЬ ХОЛОДА.
Корону первой красавицы Ростова девушка с глазами небесно-голубого цвета и золотыми кудрями получила год назад. Но в первый раз на сцену этого конкурса вышла в 2022 году.
— Обычно в финал «Ростовской красавицы» мы отбираем конкурсантов, начиная с 18 лет. Но для Саши тогда сделали исключение. И она успешно прошла все отборочные туры, — делится Михаил Степура.
И дело не только в обаянии и красивой женственной фигуре, но и в том, какой девушка оказалась смелой и решительной.
— Выяснилось это на фотосессии. Мы проводили для участниц фотосъемку в бассейне, в котором девушки должны были купаться и загорать. Только вот начало сентября в том году выдалось холодным. И на съемку в воде отважились лишь трое. Одна из них — Саша. Она без раздумий прыгнула в воду.
Причину такой смелости выяснили позже: оказывается, ростовчанка годами занималась синхронным плаванием, став мастером спорта.
— Это замечательное разнообразие увлечений, когда девушка интересуется не только красотой, а развивается всесторонне. А тут еще и серьезные занятия спортом и ответственность, когда выступаешь в коллективе.
«ЛЕДИ ВДОХНОВЕНИЕ», «КОРОЛЕВА ОСЕНИ» И «ЮНАЯ ЛЕДИ РОСТОВА».
Тогда, в 2022 году Александра Мандрыкина завоевала титул «Юная леди Ростова». Еще тогда ростовское жюри отметило ее как самую молодую и перспективную участницу. Кроме того, за нее были и зрители: по результатам интернет-голосования девушка получила ленту «Леди вдохновение».
— Думаю, тогда она и решила, что хочет развиваться в этом направлении — попасть на конкурс «Мисс Россия», — вспоминает Елена Степура. — А для этого надо было работать над собой, совершенствоваться, улучшать технику движения по сцене, культуру речи и так далее.
Так она и пришла к нам. Занималась четыре месяца. И уже во время учебы завоевала первый титул конкурса «Королева осени». После решилась на борьбу за главную корону в конкурсе «Ростовская красавица».
«ЭТО БЫЛ ИДЕАЛЬНЫЙ ГОД!».
Так, в сентябре прошлого года в «Зеленом театре» парка имени Октябрьской Революции в разгар Дня города по-королевски прошлась по большой сцене на фоне огромного экрана.
— Она выступала очень хорошо, особенно запомнился ее творческий номер — зарисовка на тему романа «Война и мир», где она играла главную героиню, впечатлив зрителей образом Наташи Ростовой.
В итоге Александра завоевала заветный титул «Мисс Ростов», который и давал шанс попасть на конкурс «Мисс Россия».
— Это был идеальный год! — призналась тогда Саша. — Отличное ЕГЭ, поступление в медицинский университет на бюджет и участие в городском конкурсе красоты с присуждением звания «Мисс Ростов-2023» навсегда оставят счастливые воспоминания в моем сердце.
«ХОЧЕТ СТАТЬ КАК И ЕЕ БАБУШКА».
Кроме того, ростовчанке предложили развивать и другие свои таланты. Артистичная и общительная девушка стала ведущей нескольких конкурсов и тематических вечеров.
Как и предполагала Елена Степура, Сашу отобрали в финал «Мисс Россия-2024».
— Да, это конкурс красоты. Но, чтобы на него попасть, внешних параметров недостаточно. А наша Саша — очень целеустремленная девушка с самой, думаю, правильной мотивацией. Она — из врачебной династии. Саша же хочет быть как ее бабушка Ольга Михайловна Мандрыкина — знаменитый на всю Ростовскую область педиатр и детский невролог. Вот такую серьезную девочку из Ростова позвали на «Мисс Россия».
«ЖДАЛИ, ПОКА ПОДРАСТЕТ “.
Причем, по словам Елены Николаевны, в дирекции конкурса заприметили эффектную блондинку еще два года назад и стали ждать, когда Александра подрастет и раскроет свои таланты.
— И вот теперь ее позвали на сцену главного конкурса красавиц, и она стала самой молодой участницей в этом году. Хотя вообще такие юные участницы для этого конкурса — редкость. Она по жизни — максималистка: ставит цели и добивается. Можно сказать, уникальная девочка с развитым навыком целеполагания. Бывает, к нам приходили заниматься девушки и стеснялись. В итоге за них говорили взрослые.
— У Саши же мама практически молча наблюдала за нашей беседой. Александра сама говорила о себе и аргументированно обосновывала свою точку зрения: почему хочет провести работу над собой. И это редкость, чтобы в 16−18 лет девушка настолько осознанно думала о будущем. Да и попасть в ТОП-50 самых красивых девушек России — это уже большая победа!
Ну, а мы будем держать кулачки за Сашу 5 октября 2024 во время финала конкурса «Мисс Россия».