Двух крымчан осудили в Ростове за госизмену и терроризм

По данным следствия, один из мужчин начал сотрудничать с украинскими спецслужбами. По их поручению он следил за интересующих их лицом, снимая того на видео. А затем подозреваемый арендовал в Крыму нежилое помещение, чтобы скрыто наблюдать и снимать на видео грузовые поезда, которые двигались по участку железной дороги. В том числе мужчина снимал поезда с военной техникой. Все отснятые видео он отправлял представителю спецслужбы Украины.