Двух крымчан осудили в Ростове за госизмену и терроризм

В Ростове осудили двух шпионов, которые пытались организовать теракт в Крыму. Об этом сообщил в пресс-службе Южного окружного военного суда.
По данным следствия, один из мужчин начал сотрудничать с украинскими спецслужбами. По их поручению он следил за интересующих их лицом, снимая того на видео. А затем подозреваемый арендовал в Крыму нежилое помещение, чтобы скрыто наблюдать и снимать на видео грузовые поезда, которые двигались по участку железной дороги. В том числе мужчина снимал поезда с военной техникой. Все отснятые видео он отправлял представителю спецслужбы Украины.
Затем крымчанин получил указание найти сотрудника УФСБ России в Керчи и проследить за ним, чтобы потом совершить теракт. Вместе с другим подозреваемым мужчина приобрел компоненты для СВУ. После чего крымчан задержали сотрудники ФСБ России.
Одного из них приговорили к 20 годам в исправительной колонии строго режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также он должен будет заплатить штраф в 500 тысяч. Второго приговорили к шести годам строгого режима со штрафом в 350 тысяч.