Российские косметические бренды уверенно завоевывают рынок

«На маркетплейсе Ozon бренды российского производства в 2024 году наращивают долю до 37% от всего товарооборота против 33% в 2023 году. Этот рост на 19% больше, чем у остальных брендов. В СНГ-сегменте Ozon эти бренды показывают еще более динамичный рост с 34% в 2022 до 40% доли от общего товарооборота косметики в 2024. Такой рост брендов, произведенных в России, на 15% больше, чем у остальных. Ключевую роль в популяризации отечественной косметики играют маркетплейсы, на которые приходятся 70% от всего e-commerce в косметической индустрии. Ozon уже является игроком № 2 в категории косметики с динамикой роста +63% в 2023 году», — сообщила директор по развитию бизнес-направления Care&Kids компании Ozon Яна Головлева.