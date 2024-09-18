Mash: в Ливане взрываются машины и мопеды вслед за рациями «Хезболлы»

На фоне напряжения конфликта с «Хезболлой» командование ЦАХАЛа переместило 98-ю дивизию на севере страны, ближе к границе с Ливаном. Об этом сообщает газета The Times of Israel. Ранее эта дивизия располагалась в южном военном округе и проводила операции в секторе Газа. В конце августа она была выведена из Хан-Юниса. В 98-ю дивизию входят воздушно-десантные бригады и бригады специального назначения. В нее входят около 10−20 тыс. человек. 98-я дивизия, наряду с 36-й, может быть задействована в потенциальной сухопутной операции Израиля в Ливане.