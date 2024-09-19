Лето продолжается: в Калининградской области тёплая погода задержится ещё на неделю

На следующей неделе снова ожидается волна тепла — дневная температура составит от +20 до +25 °C. Среднесуточная температура будет выше +15 °C, так что осенних холодов пока не предвидится. Лишь к концу следующей недели, после 25—26 сентября , есть шанс на смену погоды — усиление западных ветров, осадки и похолодание. Однако такие долгосрочные прогнозы пока не точны, поэтому стоит следить за обновлениями.