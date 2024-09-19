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Лето продолжается: в Калининградской области тёплая погода задержится ещё на неделю

Температура останется выше сезонной нормы.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 754 мм рт. ст. +17°

В ближайшую неделю жителей региона продолжит радовать тепло. Температура останется выше сезонной нормы. Об этом рассказали метеорологи в телеграм-канале «Погоды и метеоявления Калининградской области» в среду, 18 сентября.

«Пока что — лето продолжается как минимум в ближайшие 5−7 дней, хоть и с довольно прохладными ночами. Рассчитывать на существенные осадки до начала следующей недели не приходится — антициклон обеспечит нас обилием солнечной погоды и утренними туманами», — говорится в публикации.

В четверг и пятницу ожидаются прохладные ночи с температурой от +8 до +13 °C, а днём — до +23…+26 °C. В выходные столбик термометра немного опустится до +19…+23 °C из-за изменения положения антициклона, но всё равно будет теплее нормы.

На следующей неделе снова ожидается волна тепла — дневная температура составит от +20 до +25 °C. Среднесуточная температура будет выше +15 °C, так что осенних холодов пока не предвидится. Лишь к концу следующей недели, после 25—26 сентября, есть шанс на смену погоды — усиление западных ветров, осадки и похолодание. Однако такие долгосрочные прогнозы пока не точны, поэтому стоит следить за обновлениями.