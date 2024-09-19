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Новая станция метро «Путиловская» будет колонного типа

Ее открытие для пассажиров запланировано на 2025 год.

Источник: Telegram-канал «Подземник»

На данный момент станция метро «Международная» — последняя из открытых станций колонного типа в Петербурге. Однако, как стало известно, к ней присоединится еще и «Путиловская». Об этом сообщили в Telegram-канале «Подземник».

— В следующем, 2025 году, должна будет открыться для пассажиров новая колонная станция — «Путиловская» на Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии, — говорится в сообщении канала.

Там также отметили, что между двумя вышеуказанными станциями метро есть одно интересное сходство. Так, обе имеют по одному наклонному ходу и лестничному маршу в противоположном торце для пересадки.

Напомним, ранее стало известно о том, что станция метро «Горный институт» практически готова. Уже давно убрали глухой забор и разобрали вагончики для рабочих. Вокруг выходов с утра до вечера снуют люди в касках.

метро