Новая станция метро «Путиловская» будет колонного типа

На данный момент станция метро «Международная» — последняя из открытых станций колонного типа в Петербурге. Однако, как стало известно, к ней присоединится еще и «Путиловская». Об этом сообщили в Telegram-канале «Подземник».
— В следующем, 2025 году, должна будет открыться для пассажиров новая колонная станция — «Путиловская» на Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии, — говорится в сообщении канала.
Там также отметили, что между двумя вышеуказанными станциями метро есть одно интересное сходство. Так, обе имеют по одному наклонному ходу и лестничному маршу в противоположном торце для пересадки.
Напомним, ранее стало известно о том, что станция метро «Горный институт» практически готова. Уже давно убрали глухой забор и разобрали вагончики для рабочих. Вокруг выходов с утра до вечера снуют люди в касках.