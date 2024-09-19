Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Маме снова 17» 12+
Режиссер: Анна Курбатова. В ролях: Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Эра Зиганшина, Елена Муравьева, Олег Савостюк, Антон Шаврин.
Искрометная комедия с элементами фантастики о жизни, о том, как иногда сложно делать выбор и принимать важные решения. «Что если тебе 17, а твой сын на год старше тебя?» — именно с такой метаморфозой сталкивается главная героиня фильма. 17-летняя Ольга попадает в будущее и оказывается в теле своего 36-летнего «я». Она пытается приспособиться к новым реалиям, однако ее юношеский образ мыслей вступает в конфликт с ролями директора школы и матери.
С 19 сентября в прокате.
«Субстанция» 18+
Режиссер: Корали Фаржа. В ролях: Маргарет Куолли, Деми Мур, Деннис Куэйд.
Хоррор. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс осталась в прошлом, хоть она всё еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью. Однако у совершенства есть своя цена и расплата не заставит себя долго ждать.
С 19 сентября в прокате.
«Спящая красавица» 12+
Постановщик: Юрий Григорович. В ролях: Елизавета Кокорева, Анастасия Меськова, Алексей Лопаревич, Артем Овчаренко, Юрий Островский, Алена Ковалева, Денис Савин.
В рамках спецпроекта «Театр в кино» зрителей приглашают на специальный кинопоказ балета «Спящая красавица», который триумфально вернулся на сцену Большого театра. До начала киносеанса в рамках паблик-тока зрители смогут пообщаться с танцовщицами спектакля и обсудить их работу над постановкой. Участниками дискуссии, после которой зрители смогут задать свои вопросы, станут прима-балерины Большого театра Елизавета Кокорева, которая исполнила партию принцессы Авроры, и Алена Ковалева, представшая в образе феи Сирени. Модератором встречи выступит пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова.
24 сентября, 19:00, кинотеатр «Октябрь».
«Хеллбой: Проклятие Горбуна» 18+
Режиссер: Брайан Тейлор. В ролях: Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Джозеф Марселл, Леа Макнамара, Аделин Рудольф.
Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро расследований паранормальной деятельности возвращается с очередного задания. Они только что предотвратили мистический ритуал, который должен был призвать опасных существ из других измерений в наш мир. И хотя само задание прошло гладко, их самолет терпит крушение. Команда оказывается в заброшенной деревушке, отрезанной от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей: заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле.
С 19 сентября в прокате.
«Граф Монте-Кристо» 12+
Режиссеры: Александр де Ла Пательер, Матье Делапорт. В ролях: Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Бастьен Буйон, Анамария Вартоломеи, Патрик Милле.
Став жертвой коварного заговора, молодой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которого не совершал. После 14 лет в тюрьме замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором ему поведал в заключении его друг аббат Фариа, Эдмон находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь его единственная цель — месть.
С 19 сентября в прокате.
«Чума» 16+
Режиссер: Дмитрий Давыдов. В ролях: Георгий Бессонов, Евгений Николаев, Эрхан Слепцов.
В основе сюжета — взаимоотношения двух неполных семей из якутского села. В глухой деревне на одной из улиц живут два соседа — мужики среднего возраста Тихон и Иван. Тихон задиристый, наглый, лишний раз с ним никто не имеет дела. Иван скромный, тихий, неконфликтный. Оба мужика имеют по сыну-подростку. Жен у них нет по разным причинам. После того как Тихон избивает робкого Ивана на глазах у его сына, подросток начинает больше времени проводить с обидчиком отца, разочаровавшись в родителе.
С 19 сентября в прокате.
«Формы времени» 12+
Совместный выставочный проект Политехнического музея и Галереи на Елоховском (Elohovskiy Gallery). В экспозиции представлены редкие и уникальные часы, созданные выдающимися мастерами разных стран в период с конца XVIII до начала XXI века, а также произведения современных художников. Зрители увидят золотые часы, принадлежавшие брату императора Александра II — великому князю Константину Николаевичу, с дарственной надписью и портретом императора, механические карманные часы «Павелъ Буре» с календарем, переносные часы для контроля ночных сторожей, деревянные карманные часы вятских мастеров Бронниковых и многое другое.
С 20 сентября по 24 ноября, Галерея на Елоховском.
«Священные реликвии в христианстве» 6+
Выставка приурочена к 300-летию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Экспозиция рассказывает об истории культа реликвий, ставшего знаковым явлением в христианской традиции, а также знакомит со святыми, почитание мощей которых получило широкое распространение. Впервые на выставке представили икону Спаса Нерукотворного XVII века. В состав экспозиции вошло более 70 предметов из собраний Музея истории религии и Музея Санкт-Петербургской духовной академии, включая живопись, графику, скульптуры, иконы, гравюры и облачения. Они иллюстрируют главные сюжеты евангельской истории и деяния святых, а также рассказывают о появлении образов Спаса Нерукотворного и Туринской плащаницы.
До 16 ноября, Государственный музей истории религии.
«Сотворение мифа» и «Связь миров» 18+
Фонд культуры «Екатерина» представляет две осенние выставки. «Сотворение мифа» объединяет более 80 художников, исследующих мифотворчество как акт создания новой реальности. Каждый из участников выставки создает свой миф и одновременно мир, прибегая к различным техникам, будь то живопись, графика, скульптура, медиаарт или инсталляция. «Связь миров» — персональный проект Вадима Тишина. Работы художника наполнены яркими цветами, орнаментами, собранными из отсканированных объектов в текстильные и графические коллажи. Художник также вдохновляется русским народным костюмом, использует его элементы и создает новые образы, которые отражают духовное человеческое естество и русский культурный код.
С 20 сентября по 17 ноября, Фонд культуры «Екатерина».
Symbiosis 16+
19 сентября исполняется год с момента открытия первой в России галереи фиджитал-искусства VS Gallery. Ко дню рождения начнет работу выставка Symbiosis. Она объединит больше 30 работ ее художников-резидентов: Кирилла Рейва, Rinatto L'Bank (Рината Абдрахманова), Данилы Карамушкина, Юлии Низамутдиновой. Каждый из них предложит свой взгляд на фьюжн, симбиоз природы и технологий и на то, как последние могут органично влиться в естественный мир, способствуя созданию совершенно новых форм самовыражения.
С 20 сентября по 24 ноября, VS Gallery.
«Дом в пространстве .ru: 30 лет Рунета» 12+
Выставка приурочена к 30-летию Рунета. Экспозиция разделена на три тематические зоны: прошлое, настоящее и будущее, — каждая из которых символизирует разные этапы развития российского интернета. Среди художников представлены: Полина Абина, Алексей Себякин, Дарья Арбузова, Слава Нестеров, Кирилл Манчунский, Турбен, Роман Головко, Альфия Шайхулова и Даниил Кудряшов. Вход свободный.
До 8 ноября, Central City Tower.
Павел Пепперштейн «Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье» 16+
Известный художник и писатель создал собственный художественный мир на основе великих произведений Льюиса Кэрролла — книг для детей и взрослых. В проекте для МАММ он совмещает рисунки, картины и настенную фреску, предлагая взрослым и детям новые художественные парадоксы. В выставочных залах будут звучать сказки Кэрролла, рассказанные умным голосовым помощником.
До 16 декабря, Мультимедиа Арт Музей Москвы (МАММ).
«Раймонда» 12+
Режиссер: Андрис Лиепа. В ролях: Ксения Хабинец, Алина Липчук, Даниил Росланов, Эдгар Егиазарян, Ирина Аблицова.
Театр «Кремлевский балет» представляет премьеру — балет «Раймонда» на музыку Глазунова. Либретто «Раймонды» основано на старинной рыцарской легенде. Действие происходит в Провансе во времена Средневековья. Графиня Раймонда с нетерпением ждет встречи со своим женихом Жаном де Бриеном. Он вот-вот должен вернуться из военного похода под знаменами венгерского короля Андрея. На празднестве в честь именин Раймонды прибывший в замок арабский шейх Абдерахман пытается похитить девушку. Но в этот момент неожиданно появляются Жан де Бриен и король Андрей.
19 сентября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Багдадский вор и черная магия» 12+
Режиссер: Егор Перегудов. В ролях: Александр Скрыпников, Алина Вакаева, Анастасия Мишина, Вячеслав Ковалев, Кирилл Кусков, Олег Сапиро, Никита Языков.
Рок-версия восточной сказки. Музыка Давида Тухманова и стихи Юрия Энтина. Восток древний и современный, Восток пряный и разноцветный оживает на большой сцене Маяковки вокалом и танцами, живой музыкой, полетами, трюками и превращениями, традиционными восточными коврами и современным видео-артом. Вновь хитрость побеждает силу, а Багдадский вор, минуя испытания Подземными толчками, Смерчем и даже Восточными сладостями, завоевывает возлюбленную Фатиму.
20 сентября, 19:00; 21 сентября, 13:00, 18:00. Театр Маяковского.
«Корсар» 6+
Хореограф: Эльдар Алиев. В ролях: Рената Шакирова, Шизуру Като, Лада Сартакова, Денис Клепиков, Ирина Сапожникова, Виктор Мулыгин, Лилия Бережнова, Сергей Аманбаев.
Приморская сцена Мариинского театра привезла на гастроли в Москву несколько спектаклей. Среди них балет «Корсар». Музыка написана французским композитором Адольфом Аданом, основоположником романтического балета, партитура которого впоследствии была дополнена яркими номерами других композиторов. Адан взял за основу сюжет знаменитой поэмы Джорджа Байрона, увлекший немало выдающихся музыкантов.
21 сентября, 14:00, 18:00, Большой театр, Новая сцена.
«Столыпин. У премьер-министра мало друзей» 12+
Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Эдуард Флеров, Дарья Коларж, Дарья Дуженкова, Кирилл Зайцев, Максим Линников, Анна Большова, Татьяна Шалковская.
На жизнь председателя совета министров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина покушались 11 раз. Он предвидел свою гибель и написал в завещании: «Похороните меня там, где меня убьют». На 11-й раз в 1911 году убили. Воспитанный традицией служения Отечеству, он был призван сохранить империю и открыть новый путь развития. Перед ним стояла задача вывести страну из полузависимого экономического состояния, сделать высокодоходным ведущий сектор экономики, провести культурную революцию, изменить структуру общества, сформировать надежную опору государственной власти.
18 сентября, 19:00, Новый театр под руководством Эдуарда Боякова.
«Гусарская баллада» 12+
Режиссер: Татьяна Константинова. В ролях: Александр Дик, Анна Большова, Сергей Селин, Мария Белоненко, Роман Богданов, Екатерина Кузнецова.
Премьера. Этот спектакль на протяжении более полувека считался визитной карточкой Театра Российской армии. В юбилейный, 95-й сезон театр возвращает на свою большую сцену знаменитую комедию о девушке, выдававшей себя за корнета ради возможности воевать с Наполеоном. Редкий жанр — музыкальная героическая комедия, увлекательный сюжет Александра Гладкова и замечательная музыка композитора Тихона Хренникова не раз делали эту постановку настоящим хитом. «Гусарская баллада» будет показана в новом прочтении.
19, 20 сентября, 19:00, Театр Российской армии.
«Война и мир. Русский Пьер» 12+
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Александр Колесников, Ольга Богомазова, Александр Толмачев, Любовь Новак, Алексей Багдасаров, Юрий Анпилогов, Вадим Пинский, Шамиль Мухамедов, Мария Орлова.
Премьера фильма «Война и мир. Русский Пьер», снятого на основе одноименной театральной постановки. Спектакль-кино — это авторский эксперимент, поиск нового формата, непохожего на привычные телеспектакли, это синтез театра и кино. К созданию киноверсии спектакля были приглашены лучшие мастера в области операторского искусства, монтажа, звукорежиссуры, цветокоррекции. В съемках была задействована вся труппа театра, а также хор имени Свешникова. Постановка и ее киноверсия не повторяют друг друга, это два самостоятельных художественных высказывания, где раскрываются основные сюжетные линии романа Толстого.
24 сентября, 19:00, театр «Модерн».
Камерный оркестр Prometheus 6+
В рамках сентябрьского музыкального фестиваля «Творческая молодежь Московской консерватории» выступит камерный оркестр Prometheus под управлением художественного руководителя Михаила Калицкого. Солисты — лауреаты международных конкурсов пианисты Ольга Иванова и Михаил Турпанов, а также арфистка Анастасия Уварова. Оркестр Prometheus, изначально называвшийся Animata Sonus, исполняет преимущественно сочинения XX века — малоизвестные партитуры советских классиков и редкие сочинения забытых авторов. На концерте в Рахманиновском зале коллектив представит программу французской музыки XX века: концерт Пуленка для двух фортепиано с оркестром, квартет Мийо, концертино Тайфер.
20 сентября, 19:00, Московская консерватория, Рахманиновский зал.
«Посвящение Лучано Паваротти» 6+
Семь лет назад из жизни ушел великий тенор современности Лучано Паваротти. С тех пор каждый год в Доме музыки оркестр «Русская филармония» и «ТенорА XXI века» представляют проект — «Посвящение Лучано Паваротти». В этой программе прозвучат арии из опер и итальянские песни из репертуара великого певца. Одна из самых известных песен концерта — композиция «Посвящение Карузо», которая стала знаменитой именно благодаря Паваротти. Вместе с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония» на сцену выйдут сразу 10 теноров, представляющих Большой театр, Московский академический музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко и Новую оперу.
20 сентября, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал.
«Лебединое озеро» (SWAN) 6+
В Москве с гастролями выступит Гуанчжоуская акробатическая труппа Китая, которая покажет эффектный спектакль «Лебединое озеро» (SWAN). Акробатическое шоу, впервые представленное публике в Китае в 2004 году. Тогда постановка произвела фурор — спектакль заслужил множество наград, включая премии за исполнение, постановку и сценическое оформление. Спектакль стал новым словом в искусстве — не только театральном, но и акробатическом — во многом благодаря появлению уникального китайского жанра «балет на плечах». В Москву привезли обновленную версию.
20 сентября, 20:00; 21 сентября, 19:00. «Live Арена».
День оружейника в Музее Победы 0+
Музей Победы в честь Дня оружейника проведет тематическую программу. В экспозиции «Подвиг армии» будет работать однодневная выставка военных боевых трофеев. Гостям музея будут представлены реликвии, найденные поисковым объединением «Тризна» во время экспедиций на местах боев в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях. Посетителям покажут пистолеты-пулеметы и винтовки времен войны ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», а также пистолеты системы Нагана и ТТ. Также в музее пройдут мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова и лекция историка Музея Победы о стрелковом оружии в годы Великой Отечественной войны.
19 сентября, 13:00−18:00, Музей Победы.
«Музыкальное сердце театра» 6+
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» вводит новую традицию: каждый сезон планируется открывать в одном из московских или крупных региональных театров за просмотром мюзикла и неформальным общением. Начало этой традиции будет положено 21 сентября в Театре Моссовета, где на спектакле Евгения Марчелли «Бременские музыканты» пройдет первая встреча. Среди гостей: актер Валерий Яременко, композиторы Ким Брейтбург, Юрий Шерлинг, Евгений Загот, режиссеры Евгений Марчелли, Валерий Архипов, Виктор Крамер, Александр Федоров.
21 сентября, 19:00, Театр Моссовета.
III Международный фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину» 6+
Кинопроект призван поддержать людей с нарушениями слуха, помочь им раскрыть свой потенциал, привлечь внимание общественности к их жизни и проблемам, с которыми им приходится сталкиваться. В программе российские и зарубежные фильмы из 13 стран, имеющие прямое отношение к изображению жизни и культуры неслышащих людей. Все озвучены и снабжены русскими субтитрами. В рамках открытия фестиваля зрители увидят полнометражный фильм «Волосы» иранского режиссера и лауреата Берлинале Махмуда Джафари, а также документальную ленту «Запретный язык будущего» Анны Турчаниновой. Перед зрителями выступят президент и художественный руководитель фестиваля «Мир сквозь тишину» Александр Гениевский, продюсер Медхи Пурмоса и актриса Саидин Шабхан из Ирана. Вход свободный.
20−21 сентября, Музей Победы.
Осенний фестиваль фонтанов «Сказки Пушкина» 0+
В конце сентября в Петергофе закрывают на зиму фонтаны. В этом году осенний праздник состоится в новом формате. Теперь он пройдет не только на Большом каскаде, но и на нескольких площадках Нижнего парка. Фестиваль будет посвящен Году семьи и юбилею Александра Пушкина. Лучше всего объединить две темы могут сказки. Поэтому на два дня Нижний парк превратится в пушкинский сказочный мир, созданный с помощью видеопроекций, арт-инсталляций, театральных перформансов и световых эффектов. Завершится вечер традиционным фейерверком на Большом каскаде.
20, 21 сентября, с 18:00 до 21:45, Петергоф.