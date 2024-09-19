Культурная неделя: выбор «Известий»

Искрометная комедия с элементами фантастики о жизни, о том, как иногда сложно делать выбор и принимать важные решения. «Что если тебе 17, а твой сын на год старше тебя?» — именно с такой метаморфозой сталкивается главная героиня фильма. 17-летняя Ольга попадает в будущее и оказывается в теле своего 36-летнего «я». Она пытается приспособиться к новым реалиям, однако ее юношеский образ мыслей вступает в конфликт с ролями директора школы и матери.