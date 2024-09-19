«Мы отказались от огромных частей книги “Граф Монте-Кристо”»

М. Д.: Хороший вопрос. При таком объеме и размахе близкая к тексту экранизация, конечно, была невозможна. У нас не было выбора, кроме как обратиться к субъективной точке зрения одного из персонажей. И мы свели всё к фигуре Эдмона Дантеса, к тому, как он воспринимает события, то есть мы смотрим в фильме на всё его глазами. Поэтому мы отказались от огромных частей книги — это всё история от первого лица. При этом, мы надеемся, ощущение грандиозности истории никуда не делось.