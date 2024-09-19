Лекарственные нравы: сериал «Фарма» вышел после внезапной отмены

Выборгские районы-кварталы, инвалидная коляска с читающим в ней рэп Марком Эйдельштейном, чиновники с беспредельным бюрократическим шлейфом и подпольная лаборатория в лучших традициях «Во все тяжкие». Правда, варят здесь не то, что жизнь сокращает, а то, что помогает ее продлевать, — лекарство. Сериал «Фарма», тот самый social impact о том, как спасти жизнь человеку с убивающим его редким генетическим заболеванием, выходит 19 сентября. Спустя четыре месяца после запланированного релиза. В мае премьеру отменили без объяснения причин. О том, что известно о потенциальном хите нового сезона, — в материале «Известий».
Антону 18 лет, он виртуозно сочиняет музыку, читает рэп и глядит на мир большими серыми глазами сыгравшего его актера Марка Эйдельштейна. Но есть нюанс. На мир он смотрит скорее в своих ярких снах, в реальности же хватает открытого окна в комнате с видом на реку — полной жизнью он не живет, хотя очень хочется.
Антону 18 лет, и какую-то часть этого трепетного возраста он сидит в инвалидном кресле. У главного героя диагностирована миодистрофия — редкое генетическое заболевание, прогрессирующее ослабление мышц, которое медленно приводит к мучительной смерти. Единственная возможность остаться в живых — курс лекарства стоимостью миллион долларов. Обычная среднестатистическая семья — это как раз случай Антона — дорогую терапию не потянет. Далее — долгий сбор справок и заключений. В финале отказ от местной чиновницы, больше заинтересованной в покупке очередного нового модного аксессуара на маркетплейсе: «Проблем в городе много, а бюджет не резиновый».
На помощь приходит старший и решительно настроенный брат Миха. Сначала он пытается «толкнуть» сомнительную машину (подобным мошенничеством он промышляет вместе с неравнодушными к судьбе его брата друзьями) местному криминальному и довольно сумасшедшему авторитету по прозвищу Аль Пачино (Сергей Гилев — одна из актерских удач этого сериала), затем пытается этого самого Аль Пачино ограбить. Тщетно. Но для спасения брата Миха готов пуститься во все тяжкие и даже построить подпольную фармацевтическую лабораторию, где можно изготовить лекарство самостоятельно. Под боком как раз вертится химик-энтузиаст, а зрители, возможно, впервые узнают о существовании в природе фарманархистов.
Проблемы случились не только у главного героя, но и у самого сериала. Изначально онлайн-кинотеатр PREMIER назначил релиз «Фармы» на 23 мая, но сразу после светской премьеры в Москве проект режиссера Марии Кравченко пропал из графика без объяснения причин. Ситуацию представители стриминга тоже никак не комментировали.
В кулуарах же поговаривали, что тучи сгустились над проектом из-за провокационных тем, поднимаемых в «Фарме», а также из-за жесткой сцены, в которой Миха в исполнении актера Никиты Павленко бьет чиновницу-злодейку головой об стол. Судьба «Фармы» оставалась неизвестной до показа на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где тот вошел в конкурсную программу и был продемонстрирован без очевидного перемонтажа. Там же объявили о новой дате премьеры: «Фарма» выйдет 19 сентября.
— Но я надеюсь, что вся эта история повлияет положительно [на сериал]. Я абсолютно поддерживаю решение платформы, премьера лучше осенью, чем летом. И, на самом деле, всему свое время. Поэтому я думаю, что всё к лучшему, — так прокомментировала ситуацию «Известиям» режиссер проекта Мария Кравченко. На вопрос о причинах переноса она не ответила.
История, в центре которой человек со смертельным заболеванием, нередко рискует обернуться непроглядной драмой. Но создатели решили этого избежать за счет смешения жанров. И больше всего здесь воспевают молодость, которую рискуют отобрать те, у кого она давно закончилась.
Как и положено молодому человеку, Антон напивается в баре, влюбляется (в проститутку — привет, «Анора») и даже гоняется на инвалидном кресле вместе с братом в ночи под брызги машины-поливалки. «Фарма» — это и комедия, где герой Эйдельштейна в самый неудобный момент начинает читать рэп, которая также неплохо балансирует на грани черного юмора, и искренняя история двух братьев, и криминальная драма, которая в какой-то момент разрастается настолько, что заполняет собой всё пространство эпизодов.
Но эта хаотичность, пожалуй, и есть главный минус «Фармы», приправленный мешаниной из персонажей. Благо действие сериала разворачивается не в уже ставшие модными для стримингов 1990-е. Вероятно, сказывается и то, что «Фарма» стала дебютом для большинства из ее творческой команды. Сами создатели называют свой сериал сырым, но очень искренним.
Пожалуй, главное попадание — это актеры, которые нашли свои роли в «Фарме». Никита Павленко ураганного, но потерянного в этом мире Миху называет Архангелом Михаилом. Того самого, которого молящиеся просят об исцелении, и защитника душ на Страшном суде. Готовясь к роли, по собственному признанию, Павленко параллельно со сценарием изучал Библию.
Другой подход был у Марка Эйдельштейна. Исполнитель роли Антона напрямую общался с людьми, которым диагностировали миодистрофию. К подобному недавно прибегал, готовясь к роли в сериале «Она такая классная», Лев Зулькарнаев. Чтобы сыграть героя с РАС, актер несколько дней волонтерил в фонде «Антон тут рядом», помогающем людям с аутизмом. И это тот самый social impact, который делает сериалы моделью поведения с людьми из категории «не как все». Подготовительный период к съемкам «Фармы» растянулся на год. «Близость к телу» и позволила актерам осознать реальную проблему, которой посвящен сериал.
— Ребята соглашались активно. Благодаря Марку всё это происходило быстро. Он писал им с предложением встретиться, а они получали удовольствие от общения с Марком. Он очень много времени проводил с ними, по разным городам покатался и пообщался, — рассказал сценарист «Фармы» Андрей Туманов.
О том, как обстоит ситуация с миодистрофией и ее лечением уже за пределами сериала, «Известиям» рассказали медицинские эксперты. До недавнего времени большинство форм дистрофии мышц вылечить было невозможно. Так, препарат «Золгенсма» для терапии спинальной мышечной атрофии официально появился в России в декабре 2021 года. Также в стране зарегистрированы препараты «Спинраза» и «Эврисди». Главный поставщик спасительных лекарств — фонд «Круг добра».
Как сообщила «Известиям» учредитель благотворительного фонда «Гордей» Ольга Гремякова, сегодня в России около 500 мальчиков имеют доступ к пяти современным генотерапевтическим препаратам: «Вилтоларсену», «Этеплирсену» и «Голодирсену», «Трансларне» и «Элевидису». Стоимость таких лекарств — от 30 млн до 100 млн рублей в год. Препарат «Элевидис» стоит около 300 млн рублей. Все существующие лекарственные препараты для терапии МДД импортные. Однако больше всего родителей беспокоит переход ребенка во взрослую медицину в 18 лет.
— «Круг добра» обеспечивает пациентов до 19 лет, чтобы за год — с 18- до 19-летнего возраста — региональные департаменты здравоохранения взяли процесс в свои руки и продолжили обеспечивать мальчиков терапией, которую те получали годами от фонда. Препараты дорогие, и готового универсального решения для всей страны нет, — констатировала Гремякова.
На презентации проекта на фестивале «Новый сезон» режиссер анонсировала, что у изначально восьмисерийной «Фармы» появится девятый эпизод. Это фильм о фильме в жанре псевдомокьюментари, в котором герои сериала живут отдельной жизнью. Далеко не идеальная и местами шероховатая «Фарма» всё же богата интересными образами и смыслами, но главное — она стремится надавить на все болевые точки. Создатели же «Фармы» свою миссию обозначали так: «Если после просмотра этого сериала брат позвонит брату, тогда у нас что-то да получилось».