Лекарственные нравы: сериал «Фарма» вышел после внезапной отмены

Выборгские районы-кварталы, инвалидная коляска с читающим в ней рэп Марком Эйдельштейном, чиновники с беспредельным бюрократическим шлейфом и подпольная лаборатория в лучших традициях «Во все тяжкие». Правда, варят здесь не то, что жизнь сокращает, а то, что помогает ее продлевать, — лекарство. Сериал «Фарма», тот самый social impact о том, как спасти жизнь человеку с убивающим его редким генетическим заболеванием, выходит 19 сентября. Спустя четыре месяца после запланированного релиза. В мае премьеру отменили без объяснения причин. О том, что известно о потенциальном хите нового сезона, — в материале «Известий».