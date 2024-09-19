В Москве прошел благотворительный концерт рэпера Loc-Dog

«Это будет второй благотворительный концерт из нашей инициативы артистов, помогающих пострадавшим в Житном Курской области Это будет второй благотворительный концерт, в котором средства от продажи билетов поступают в Российский Красный Крест, и это идет на поддержку пострадавших жителей Курской области», — рассказал арт-директор клуба «16 Тонн» Владимир Морозов в беседе с «Известиями».