В Москве прошел благотворительный концерт рэпера Loc-Dog

«Это будет второй благотворительный концерт из нашей инициативы артистов, помогающих пострадавшим в Житном Курской области Это будет второй благотворительный концерт, в котором средства от продажи билетов поступают в Российский Красный Крест, и это идет на поддержку пострадавших жителей Курской области», — рассказал арт-директор клуба «16 Тонн» Владимир Морозов в беседе с «Известиями».
Для клуба это не первый благотворительный концерт. По словам Морозова, 25 августа прошло выступление группы «Три дня дождя», на котором было собрано 1 млн 750 тыс. рублей, которые команда передала в гуманитарную независимую организацию — отделение Российского Красного Креста по Курской области.
«Я считаю, что это важное дело. Это акт гуманизма, который важен для нас как идеологически и в философском смысле этого слова», — подчеркнул арт-директор клуба.
Ранее, 16 сентября, в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии состоялся юбилейный концерт народной артистки СССР Александры Пахмутовой под названием «В песне — жизнь моя». На концерте советского и российского композитора, которой 9 ноября исполнится 95 лет, выступили Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России Сергея Скрипки, а также народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Московский Синодальный хор и другие.
В ноябре 2019 года, когда Пахмутова отмечала свой 90-летний юбилей, на юбилейном концерте ко дню рождения президент РФ Владимир Путин лично поздравил ее и сообщил о награждении высшей российской наградой — орденом Андрея Первозванного.