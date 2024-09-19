В Петербурге открылся IV Евразийский женский форум

Она также обратила внимание на то, что в форуме участвуют женщины-политики, предприниматели, ученые, эксперты, лидеры общественных и волонтерских проектов. «Мы живем в непростое, рубежное время, полное конфликтов и противоречий, — подчеркнула законодатель. — На наших глазах уходит в прошлое эпоха доминирования так называемого золотого миллиарда. И как и любой исторический перелом, этот этап связан с повышенной международной напряженностью и турбулентностью». Матвиенко напомнила собравшимся о словах индийского мыслителя Махатмы Ганди, который предупреждал о смертельной опасности «политики без принципов, богатства без работы, бизнеса без морали и науки без человечности».