В Петербурге открылся IV Евразийский женский форум

Россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на IV Евразийском женском форуме, который в среду, 19 сентября, открылся в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце.
Этот форум — крупнейшая международная площадка, которая объединяет женщин-лидеров со всех континентов планеты для обсуждения их роли в современном мире.
В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что авторитет форума неуклонно растет. «Ваш голос слышат и с ним считаются правительства разных стран. Ваши рекомендации принимают во внимание крупнейшие международные организации. Повторю, такое участие, активная работа крайне важны для процессов построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира», — сказал глава государства.
Человечество столкнулось с серьезными вызовами на всех континентах, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга, и форум в том числе помогает это делать, отметил Путин. Президент также сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и передал от него привет участницам форума.
Путин отметил, что каждый раз форум собирает все больше и больше участников. «В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран мира», — сказал он и добавил, что здесь также присутствуют делегации из всех регионов России. «В российских женщинах раскрывается душа России. Ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость», — подчеркнул российский лидер. По словам Путина, этот форум дает возможность показать и рассказать широкой женской аудитории планеты, что Россия открытая, гостеприимная страна.
Президент РФ заявил, что в равной и неделимой безопасности нуждаются все страны. «Россия много лет призывает объединиться для обсуждения и принятия таких принципов. Убежден, что вы поддерживаете наши инициативы и будете их проводниками в своих государствах», — обратился глава государства к участникам форума.
В своем выступлении Путин отметил, что женщины умеют сочетать и нежность, и трудоспособность, и красоту. «Обладают здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», — сказал он. Путин добавил, что женщины в России трудятся практически во всех сферах. «Стремительно развивается женское предпринимательство: только за прошлый год число женщин-предпринимателей выросло почти на треть. Сейчас шесть миллионов женщин ведут свой бизнес в России», — сообщил он.
В заключение Путин пожелал всем участникам форума плодотворной работы.
Перед выступлением президента пленарное заседание открылось инновационно: с дуэта скрипачки Алисандры и робота, повторявшего все ее движения при исполнении «Времен года» Вивальди. Затем по Думскому залу проплыли девушки в эффектных нарядах, символизирующих страны — участницы ЕЖФ.
В своем выступлении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что открытый женский диалог призван стать важной частью изменений к лучшему, способствуя гуманизации международной политики, решению самых острых социальных и гуманитарных проблем. Ведь, несмотря на языковые и культурные различия, женщины из самых разных уголков мира прекрасно понимают и доверяют друг другу, разделяют единые цели и ценности. «Объединившись, мы можем, как у нас говорят, горы свернуть — для своих семей, детей, для наших народов и людей на нашей планете», — добавила спикер Совфеда.
Она также обратила внимание на то, что в форуме участвуют женщины-политики, предприниматели, ученые, эксперты, лидеры общественных и волонтерских проектов. «Мы живем в непростое, рубежное время, полное конфликтов и противоречий, — подчеркнула законодатель. — На наших глазах уходит в прошлое эпоха доминирования так называемого золотого миллиарда. И как и любой исторический перелом, этот этап связан с повышенной международной напряженностью и турбулентностью». Матвиенко напомнила собравшимся о словах индийского мыслителя Махатмы Ганди, который предупреждал о смертельной опасности «политики без принципов, богатства без работы, бизнеса без морали и науки без человечности».
Трехдневная программа форума включает стратегические сессии, открытые заседания международных объединений, первый женский форум стран БРИКС. Пять тематических платформ посвящены роли женщин в формировании новой повестки мира и доверия, в сохранении традиций и культурного многообразия, в развитии экономики, технологий и инноваций.