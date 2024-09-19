«ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Жирону» в стартовом матче в Лиге чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» в дебютном матче российского вратаря Матвея Сафонова в Лиге чемпионов обыграл испанскую «Жирону» — 1:0.
В среду голкипер сборной России Матвей Сафонов провел свой дебютный матч за «ПСЖ». Из-за травмы основного голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы тренерский штаб парижан доверил место в воротах перешедшему летом россиянину.
«ПСЖ» в матче первого тура основного раунда ЛЧ встречался с главным возмутителем спокойствия в прошлом чемпионате Испании «Жироной». Состав этой команды заметно обновился, но и парижане теперь учатся играть без звезд после ухода Килиана Мбаппе.
Парижане, игравшие дома, с первых минут контролировали ход матча, гости старались отвечать опасными атаками. Но в завершающей стадии командам явно не хватало точности.
Во второй половине ситуация не изменилась. Но в конце встречи «ПСЖ» все же удалось забить — отличился Нуну Мендеш.
Что касается Сафонова, то россиянин действовал в воротах уверенно, не допуская ошибок. И главное, что в дебютной игре он отыграл на ноль, а его команда выиграла.
«Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимал миланский «Интер». Но зрители забитых мячей так и не увидели — 0:0.
Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Боруссия» из Дортмунда в гостях разгромила бельгийский «Брюгге» — 3:0. Голы на счету Джейми Байно-Гиттенса, оформившего дубль, и Серу Гирасси.
Шотландский «Селтик» разгромил словацкий «Слован» — 5:1. Итальянская «Болонья» сыграла вничью с украинским «Шахтером» — 0:0. А пражская «Спарта» разгромила австрийский «Зальцбург» со счетом 3:0.