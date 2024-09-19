Черные лебеди вышли к людям на курорте под Петербургом

Черные лебеди изначально жили в Австралии и на Тасмании. В середине XIX века их завезли в Новую Зеландию. В Европе и Северной Америке они живут в заповедниках и парках. В отличие от других лебедей, они не перелетные птицы. Обычно они проводят всю жизнь примерно там же, где родились и выросли, но могут переселяться на расстояние до 100 километров.