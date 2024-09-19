Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест главы Аргентины

Ранее власти Аргентины задержали на своей территории венесуэльский самолет, на борту которого находились граждане Венесуэлы и Ирана. По запросу американской администрации, воздушное судно было арестовано, а затем передано Вашингтону. В начале февраля оно было доставлено во Флориду.