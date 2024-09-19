Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест главы Аргентины

Представители венесуэльской генеральной прокуратуры сделали запрос ордера на задержание президента Аргентины Хавьера Милея. Такое заявление сделал глава ведомства Тарек Уильям Сааб.
«Генпрокуратура сообщает о назначении двух прокуроров, специализирующихся на этой теме», — заявил Сааб, выступление которого транслировал телеканал VTV.
Глава Генпрокуратуры отметил, что ордер должен касаться не только главы Аргентины, но и генерального секретаря его канцелярии Карины Милей, а также министра безопасности республики Патрисии Буллрич. По словам Сааба, аргентинские политики обвиняются в краже, а также отмывании крупных денежных сумм.
Ранее власти Аргентины задержали на своей территории венесуэльский самолет, на борту которого находились граждане Венесуэлы и Ирана. По запросу американской администрации, воздушное судно было арестовано, а затем передано Вашингтону. В начале февраля оно было доставлено во Флориду.