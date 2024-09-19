Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 сентября 2024 года

В регионе шкала термометра поднимется до +15, а если солнце так и не выглянет, то лишь до +7. Ночью похолодает до −7 градусов. Порывы ветра могут достичь 14 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 19 сентября 2024 года.