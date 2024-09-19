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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 сентября 2024 года

До +14 градусов ожидается в Иркутске 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 19 сентября 2024 года обещает переменную облачность. Дождя не предвидится. Воздух прогреется до +14 градусов, а ночью температура упадет до 0. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ветер не превысит 4−9 м/с.

Погода в Иркутске 19 сентября 2024 года

— Переменная облачность, местами дождь и мокрый снег, в северо-восточных районах и днем в Катангском районе небольшие, местами умеренные осадки, утром при прояснении туман, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.

В регионе шкала термометра поднимется до +15, а если солнце так и не выглянет, то лишь до +7. Ночью похолодает до −7 градусов. Порывы ветра могут достичь 14 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 19 сентября 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье в получении взятки обвиняют пять бывших полицейских.