В Белграде состоялась премьера фильма «Люди Христовы. Наше время» Эмира Кустурицы

В столице Сербии 18 сентября состоялась премьера документального фильма «Люди Христовы. Наше время», над созданием которого работал культовый режиссер Эмир Кустурица и не менее значимый для всемирного кинематографа сценарист Йован Маркович.
Картина посвящена судьбе христианства в современном мире, в том числе гонениям на Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевских властей.
Один из героев документального фильма ― уроженец Ивано-Франковска, православный миссионер, философ, литератор Руслан Калинчук, который подробно рассказал о предпосылках событий вокруг УПЦ, уходящих в историческое прошлое. Кроме того, в проекте принял участие священник Николай Могильный из Киева, который поделился с авторами о событиях православной жизни современной Украины.
Как отметил Кустурица, прокатная судьба фильма на Украине остается неизвестной.
«Я не знаю Украину так хорошо. Я думаю, что будут [показывать фильм]. Там, где русских большинство, я думаю, что будут», ― заявил режиссер в беседе с «Известиями».
Кинематографист подчеркнул, что затронутая им тема крайне актуальна, поскольку православие, которое объединяет множество народов, в том числе сербов, сейчас находится под угрозой из-за западных политиков.
«Как сказал американский генерал, православие ― враг номер один в мире. Нужно ли быть храбрым, чтобы дать отпор этой угрозе? Нет», ― сказал режиссер.
На премьеру также были приглашены культурные, духовные и общественные деятели стран Европы, в том числе посол Грузии в Белграде, представители Венгрии и Словакии.
«Я рад, что мы увидим фильм, который посвящен православию. Думаю, это нужно Сербии. Нужно верить. Православным народам нужно быть вместе», ― добавил Кустурица.
В марте сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с «Известиями» заявил, что российский кинематограф должен искать свой путь в искусстве, а не следовать маршрутам Голливуда. По его словам, в настоящее время стране нужны такие величайшие режиссеры, как Всеволод Пудовкин, Василий Шукшин и Андрей Кончаловский.