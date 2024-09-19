В Белграде состоялась премьера фильма «Люди Христовы. Наше время» Эмира Кустурицы

В марте сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с «Известиями» заявил, что российский кинематограф должен искать свой путь в искусстве, а не следовать маршрутам Голливуда. По его словам, в настоящее время стране нужны такие величайшие режиссеры, как Всеволод Пудовкин, Василий Шукшин и Андрей Кончаловский.