Слоновник и конюшня появятся в цирке Иркутска после реконструкции

В областном центре 60 лет назад на улице Пролетарской построили цирк. Здание стало самым крупным каменным цирком на территории Сибири и Дальнего Востока. На сайте Главгосэкспертизы России сообщают, что с 1964 года там не проводился капитальный ремонт.
Сейчас цирк начали реконструировать. К завершению работ площадь увеличится до восьми тысяч квадратных метров. Там обустроят два одноэтажных пристроя. Специалисты оборудуют слоновник и конюшню. Все остальные помещения, где содержат животных, перепланируют и отремонтируют.
— На первом этаже для посетителей обустроят два буфета на 48 мест, гардероб и комнату отдыха для зрителей ВИП-лож. Для артистов и персонала цирка появятся новые помещения, а также будут перепланированы прежние. Обновят крышу, заменят инженерные коммуникации и систему вентиляции, усилят конструкции стен и перекрытий, — отметила представитель Главгосэкспертизы Вера Наумова.
После завершения реконструкции в здание сможет поместиться до 1400 за раз. Приведут в порядок прилегающую территорию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с 23 сентября изменится схема движения маршрута № 81.