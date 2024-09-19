Слоновник и конюшня появятся в цирке Иркутска после реконструкции

— На первом этаже для посетителей обустроят два буфета на 48 мест, гардероб и комнату отдыха для зрителей ВИП-лож. Для артистов и персонала цирка появятся новые помещения, а также будут перепланированы прежние. Обновят крышу, заменят инженерные коммуникации и систему вентиляции, усилят конструкции стен и перекрытий, — отметила представитель Главгосэкспертизы Вера Наумова.