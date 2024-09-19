Истина в золе

В России увеличиваются объемы жилищного строительства и, соответственно, производство стройматериалов. Участники рынка в поисках конкурентных преимуществ все больше внимания уделяют рециклингу, в частности, переработке золы-уноса.
По данным Росстата, в январе-июле 2024 года в стране ввели в эксплуатацию 62,1 миллиона квадратных метров жилья. Это на 3,4 процента превышает показатель аналогичного периода 2023-го.
В Сибирском федеральном округе за семь месяцев сдано 5,7 миллиона «квадратов» — на три процента больше, чем год назад. Лидером остается Новосибирская область, где ввод жилья за тот же период составил 1,54 миллиона квадратных метров при годовом плане в 2,15 миллиона.
При такой динамике, естественно, повышается спрос на строительные материалы. Например, производство цемента в России за семь месяцев этого года, согласно данным некоммерческой организации «Союзцемент», выросло на четыре процента по сравнению с январем-июлем 2023-го, а потребление — на три процента.
Несмотря на то что вторая половина 2024 года для строителей и стройиндустрии может оказаться менее удачной, чем первая, в целом позитивная тенденция, по мнению экспертов, сохранится.
Так или иначе, рынок стройматериалов нуждается в развитии производства, появлении новых технологий, модернизации мощностей предприятий с акцентом на импортозамещение.
— Прошлый год показал, что рынок растет, поэтому на объектах нередко ощущался дефицит сухих строительных смесей, — констатирует директор завода BROZEX в Искитиме (Новосибирская область) Александр Ростовцев. — Руководство нашего холдинга приняло решение увеличить объемы выпуска продукции, для чего потребовалась модернизация производственных линий. В первом квартале 2024 года она была проведена. Современное более эффективное оборудование позволило повысить выработку и качество смесей.
В этом году завод отметил десятилетие. Сегодня здесь действуют две линии сухих строительных смесей и участок по производству и розливу акриловых грунтовок. Завод выпускает 43 наименования продукции (штукатурки, клеевые составы, полы, кладочные смеси, шпаклевки, универсальные и специальные составы, грунтовки). Поставки осуществляются в основном потребителям в Новосибирской области, Алтайском крае, Кузбассе, Красноярском крае, Республике Хакасия.
В прошлом году объемы производства составили 35 тысяч тонн. План на 2024-й — 50 тысяч тонн. По итогам первого полугодия руководство предприятия отмечает пятипроцентный рост выпуска продукции. И это при далеко не полной загрузке мощностей: после модернизации завод может ежегодно производить около 80 тысяч тонн стройматериалов.
— Есть куда расти, будем осваивать новые регионы, — отмечает Александр Ростовцев.
А ведь завод в Искитиме нельзя назвать крупным. Небольшую территорию можно обойти за несколько минут. Имущественный комплекс включает административное здание, места хранения, автоматический пункт весового конт-роля, гаражное хозяйство, производственный цех и лабораторию, оснащенную всем необходимым оборудованием для тестирования входящего сырья и готовой продукции. В штате предприятия — около 70 сотрудников, непосредственно на производстве посменно трудятся две бригады по шесть-восемь человек.
Между тем конкуренция на рынке стройматериалов и сухих строительных смесей, в частности, достаточно жесткая. В той же Новосибирской области работают как крупные предприятия («Геркулес», «Бергауф», «Юнис», «Церезит», «Основит»), так и небольшие («Тельмар», «Норма»). В конце этого года в регионе планирует начать выпуск смесей завод «Ветонит». Тем не менее искитимский завод BROZEX уже занял заметную долю рынка Сибири.
Конечно, здесь сыграл свою роль и тот факт, что производство данной продукции развито не во всех регионах. И то, что предприятие входит в состав группы компаний, к которой относятся также завод сухих смесей и лакокрасочный завод в городе Березовском (Свердловская область), филиал в Тюмени и торговая компания, занимающаяся реализацией стройматериалов в Уральском регионе, в том числе через собственную крупную сеть магазинов. Холдинг, в частности, помогает своему предприятию в Новосибирской области с рецептурой продукции и технологиями. Но и искитимские производители, как утверждает Александр Ростовцев, изучают ситуацию на рынке и ищут новые пути продвижения.
Например, в последние годы предприятие активно практикует доставку сухих строительных смесей навалом цементовозами до мобильных силосов, установленных непосредственно на объектах. Потребителям это обходится дешевле, чем продукция, фасованная в бумажные мешки.
Удачным опытом для завода стало сотрудничество с Сибирской генерирующей компанией, которая поставляет производителям в качестве заменителя природного сырья золу-унос со своих ТЭЦ. Добавление золы (в пределах пяти-пятнадцати процентов от общего объема готового продукта) повышает однородность бетонной смеси и ее плотность, улучшает укладку, снижает теплоту гидратации (химической реакции при смешивании основных компонентов с водой), что особенно важно в жаркое время года, ведь такая смесь дольше не засыхает. Кроме того, применение этого материала снижает себестоимость конечной продукции без ущерба качеству, что делает ее более привлекательной по цене.
Завод начал применять золу-унос с июня 2024 года, после того, как появилась техническая возможность (установлен дополнительный силос для приемки и хранения материала). Сейчас зола используется для производства четырех продуктов, в планах — расширение линейки такой продукции. Объемы закупок — 200−400 тонн в месяц в зависимости от сезона — также предполагается увеличивать.
Кстати.
Сегодня четверть общего объема золошлаков, образующихся на ТЭЦ и ГРЭС Сибирской генерирующей компании, вовлекается в хозяйственный оборот. В 2023 году 623 тысячи тонн золы-уноса было использовано предприятиями стройиндустрии для производства цемента, бетона, сухих смесей, битумных мастик. В январе-августе 2024 года в Сибири и на Урале такое применение нашли 453 тысячам тонн.