Истина в золе

Конечно, здесь сыграл свою роль и тот факт, что производство данной продукции развито не во всех регионах. И то, что предприятие входит в состав группы компаний, к которой относятся также завод сухих смесей и лакокрасочный завод в городе Березовском (Свердловская область), филиал в Тюмени и торговая компания, занимающаяся реализацией стройматериалов в Уральском регионе, в том числе через собственную крупную сеть магазинов. Холдинг, в частности, помогает своему предприятию в Новосибирской области с рецептурой продукции и технологиями. Но и искитимские производители, как утверждает Александр Ростовцев, изучают ситуацию на рынке и ищут новые пути продвижения.