В Финуниверситете назвали основные причины недовольства россиян своей работой

Те, кто недоволен своей работой, чаще всего главной причиной указывают низкую зарплату (53% респондентов), тяжелую физическую работу и высокие нагрузки — 23%, плохие условия труда — 18%. 17% россиян в возрасте от 45 до 65 лет считают свою работу вредной, еще 17% жалуются на долгий путь до работы. 15% взрослого населения считают свою работу неинтересной и ненужной, а 14% считают, что выполняют неподходящие для себя обязанности. Нервной свою работу называют 12% опрошенных, еще 11% респондентов отмечают неподходящий режим работы. И 6% говорят, что у них опасная работа.