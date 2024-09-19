В Финуниверситете назвали основные причины недовольства россиян своей работой

82% россиян в возрасте от 45 до 65 лет полностью или в основном довольны своей работой. Об этом говорится в новом исследовании Финансового университета при Правительстве РФ и компании «Ингосстрах» (имеется в распоряжении «Российской газеты»).
При этом в данной возрастной группе продолжают работать 64% населения: 70% мужчин и 58% женщин. На пенсии находятся 28%: 34% женщин и 21% мужчин. К безработным и инвалидам относятся по 1% опрошенных.
Больше всего своей работой довольны жители Волгограда и Ярославля — по 92%, в Барнауле и Иркутске таковых набралось по 91%, в Рязани и Кемерово — по 90%.
Те, кто недоволен своей работой, чаще всего главной причиной указывают низкую зарплату (53% респондентов), тяжелую физическую работу и высокие нагрузки — 23%, плохие условия труда — 18%. 17% россиян в возрасте от 45 до 65 лет считают свою работу вредной, еще 17% жалуются на долгий путь до работы. 15% взрослого населения считают свою работу неинтересной и ненужной, а 14% считают, что выполняют неподходящие для себя обязанности. Нервной свою работу называют 12% опрошенных, еще 11% респондентов отмечают неподходящий режим работы. И 6% говорят, что у них опасная работа.
В среднем сменить работу хотят 6,9% старшего поколения: 11,1% работающих в возрасте 45−55 лет, 9,1% в возрасте 51−55 лет, 5,6% в возрасте 56−60 лет и 2% в возрасте 61−65 лет.
«Те, кто рассматривают возможность смены работы, в основном обращают внимание на высокую зарплату и хороший социальный пакет (49,2% опрошенных); неполную занятость и возможность заниматься семьей и своими делами — 27,7%; хорошие условия труда и хороший коллектив важны для 25,1% взрослого населения; еще 21,5% отмечают удобную и короткую дорогу до работы. Интересной, полезной и мотивирующей работой хотят заниматься 20,6%; еще 17,9% отметили, что для них важно выполнять работу, которая дает больше самостоятельности», — пояснил «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Кстати, как ранее отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос ВЦИОМ о том, что было бы наиболее важным, если бы респонденту пришлось сейчас устраиваться на работу, 22% выбрали хорошее рабочее место и оборудование. Для соискателей это даже более важно, чем хорошие отношения с начальством, добавил министр.
«Я очень рада тому, что образ жизни людей старшего поколения в России меняется. Люди в зрелом возрасте сейчас, как правило, ведут активную и насыщенную социальную жизнь, находятся в отличной физической и интеллектуальной форме», — отметила директор по персоналу компании «Ингосстрах» Виктория Невская.