Банк России усовершенствует регулирование на рынке инкассации и перевозки денег

Но можно посмотреть и с другой стороны. В магазине стоит тот же терминал, где принимают банковские карты. За это предприниматель может платить 1,5%, чтобы деньги зачислили на счет, а за прием наличных — 0,5%. То есть в первом случае — в электронном виде, а во втором случае — физическом. И деньги нужно довезти, а это более затратно. «Естественно, комиссия 1,5% уже давно зашита в стоимость товара», — добавил Войлуков. А инкассаторам, если отталкиваться от этого примера, нужно отдать только треть из них.