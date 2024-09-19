Банк России усовершенствует регулирование на рынке инкассации и перевозки денег

Банк России намерен повысить прозрачность рынка инкассации и перевозки наличных денег, который переживает не лучшие времена. Растут издержки поставщиков услуг и, соответственно, цены, что вызывает недовольство бизнеса.
Обслуживание наличных становится дороже, говорит директор департамента наличного денежного обращения Банка России Василий Прокофьев. Банки оптимизируют свои бизнес-процессы, уходят с рынка инкассаторские компании, соответственно, растут тарифы. Нужны приемлемые решения как для потребителей, так и для поставщиков услуг, считают в ЦБ. Ведь рынок инкассации и перевозки денег является неотъемлемой частью наличного обращения.
«Сегодня этот рынок, если мягко говорить, переживает не самые лучшие времена: рентабельность падает, часть поставщиков услуг сворачивает свою деятельность, остальные вынуждены повышать тарифы и оптимизировать собственные затраты зачастую в ущерб качеству», — рассказал Прокофьев на форуме «Платежный бизнес и денежное обращение-2024». Поэтому ЦБ предлагает разработать комплекс регуляторных мер, повысить прозрачность в этой сфере деятельности.
В частности, в Банке России хотят ввести реестр компаний, стандартизировать тарифы, расширить круг участников, привлекать их в регионы, где предложение не соответствует спросу, а также регулировать всех участников рынка инкассаторских услуг, а не только банки, следует из доклада ЦБ.
Вместе с тем, услуги перевозки наличных оказывают и специализированные компании, не являющиеся кредитными организациями, а также «серые» инкассаторы — сотрудники ЧОП, которые сопровождают людей, перевозящих деньги. Есть еще и «черные», о которых в документе регулятора не упоминается. Это невооруженные курьеры, которые возят деньги на обычных машинах.
Как рассказала «РГ» председатель правления ассоциации «НДО» Елена Меланич, Банк России впервые в мировой истории центральных банков опубликовал консультативный доклад, посвященный наличным деньгам. Это говорит о значимости наличных и необходимости укрепления устойчивости этой отрасли. Показанные проблемы видны как поставщикам услуги инкассации и перевозки ценностей, так и пользователям, говорит эксперт.
Регулирование должно быть усовершенствовано, считает Меланич. Сейчас, например, ЦБ не контролирует организации, занимающиеся перевозкой ценностей. Эти же компании, по словам эксперта, могут привлекаться и для перевозки наличных денег. «Возникает конкуренция между организациями, которые подчиняются разным правилам и, соответственно, имеют разные затраты», — говорит Меланич.
Сокращение розничных платежей наличными и объемов перевозимых денег снизило маржинальность деятельности. На сужающемся рынке отдельные компании долго использовали демпинговую политику — для упрочения позиции искусственно занижали тарифы. И у клиентов формировалось ошибочное представление о справедливых ценах на услуги. «За счет десятилетия демпингования все почему-то привыкли к тому, что инкассация была вторичная. Банки продавали другие услуги и за инкассацию брали 0,1−0,2% от суммы», — рассказал «РГ» Алексей Войлуков, MBA-профессор бизнес-практики РАНХиГС. Потом тарифы пошли вверх, кто-то стал брать 0,5%. Бизнесу это, конечно, не понравилось.
Но можно посмотреть и с другой стороны. В магазине стоит тот же терминал, где принимают банковские карты. За это предприниматель может платить 1,5%, чтобы деньги зачислили на счет, а за прием наличных — 0,5%. То есть в первом случае — в электронном виде, а во втором случае — физическом. И деньги нужно довезти, а это более затратно. «Естественно, комиссия 1,5% уже давно зашита в стоимость товара», — добавил Войлуков. А инкассаторам, если отталкиваться от этого примера, нужно отдать только треть из них.
Как отмечают в Банке России, демпинг осложнил положение на рынке: крупные игроки даже сворачивали деятельность из-за убытков. «В отдельных регионах это привело к монополизации рынка инкассации, перевозки наличных денег, а где-то явственно обозначился риск возникновения “пустующих” рынков», — говорится в докладе регулятора. Последняя проблема особенно касалась малых населенных пунктов, удаленных и труднодоступных территорий.
Сейчас крупнейшие игроки на рынке инкассации и перевозки наличных денег — объединение «Росинкас» (которое принадлежит ЦБ и обеспечивает деятельность регулятора по организации налично-денежного обращения), Сбербанк и ФГУП ГЦСС, или «Спецсвязь», обеспечивают примерно 85% всего объема совершаемых операций. Первые две компании занимаются инкассацией, последняя — только перевозкой денег.
Но тот же «Росинкас» присутствует не во всех городах и регионах, рассказал Войлуков. И там остается выбор: либо «серые» перевозчики, либо сам бизнес. Как отметил эксперт, проблемы с инкассацией наличных денег привели к уходу двух крупных игроков: «Финчер» (бывший «Бринкс») и «Инкахран» покинули рынок в 2021 и 2023 году соответственно.
«Значительные изменения рынка в региональном разрезе произошли после ухода двух крупных игроков с разветвленной сетью подразделений», — подтверждают в ЦБ. Оставшиеся игроки столкнулись с наплывом клиентов, что отразилось на стоимости и качестве услуг. Инкассация наличных по-прежнему необходима бизнесу, чтобы, например, зачислить наличные на расчетный счет в банке или, наоборот, получить их для выдачи зарплаты, перевезти наличные из одной торговой точки в другую или из магазинов в офис бухгалтеру. И эта услуга платная, а ценообразование вызывает вопросы у потребителей.
«Плата за одну операцию перевозки наличных денег может составлять от 300 ₽ до 50 тыс. руб. По данным перевозчиков — от 500 ₽ до 12 тыс. руб. Большинство клиентов платят за инкассацию или перевозку от 0,1 до 0,3% от объема наличных денег», — отмечают в ЦБ. Есть те, кто платит больше — 0,5% и выше. А эти цифры бизнес считает завышенными. Если до 0,3%, то приемлемо, следует из опроса регулятора.
«Причем в этом мнении сходятся и кредитные организации, пользующиеся сторонней инкассацией или перевозкой наличных денег, и торговые точки, и небанковские финансовые организации», — такой вывод делают в ЦБ.
То есть прозрачности тарифной политики нет: некоторые поставщики требуют за свои услуги абонентскую плату, другие — за разовые выезды. Подходы к определению абонентской платы также различаются: или процент от суммы инкассируемой выручки за месяц, или в абсолютном выражении.
Но поставщиков услуг тоже можно понять: они сталкиваются с кадровым дефицитом, дорожающими автомобилями, запчастями и даже штрафами за парковку. «Далеко не всегда удается подъехать к объектам инкассации на безопасное расстояние без нарушения правил дорожного движения», — говорят в ЦБ. В прошлом году было вынесено штрафов почти на 31 млн руб.
В ЦБ предлагают изучить возможность отмены НДС с комиссии за услуги инкассации наличных денег, что снизит себестоимость услуг. Рассматривает регулятор и внедрение дифференцированного подхода: в регионах с развитой конкуренцией устанавливать нижний порог тарифов для борьбы с демпингом, а там, где поставщик один, установить государственное регулирование тарифов либо верхний и нижний пределы для предотвращения злоупотреблений.
Вместо услуг классической инкассации можно использовать альтернативные решения: самоинкассацию (зачислять средства через банкомат) и онлайн-инкассацию (через автоматизированную депозитную машину. — Прим. ред.). Самоинкассация и онлайн-инкассация — части технологического процесса, которые будут развиваться, говорит глава ассоциации «НДО». Но специальный транспорт с инкассаторами все равно должен приезжать к автоматическим устройствам.