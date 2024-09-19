Смесь и закон

Причем динамика нелегального оборота не может не настораживать: согласно исследованиям АССТР, в 2015 году доля фальсификата на рынке цемента составляла 18 процентов, к 2020-му она снизилась до 5,6 процента, но затем произошел резкий рост — 21 процент и более в 2020—2023 годах. Почему за четыре года теневой сектор сократился, объяснить просто — в 2016-м государство ввело обязательную сертификацию цемента. Кроме того, осуществлялся контроль и надзор за оборотом этого стройматериала, проводились регулярные проверки, действовал инспекционный контроль каждой партии цемента, ввозимого не из ЕАЭС.