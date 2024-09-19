Смесь и закон

В Сибири заканчивается высокий строительный сезон, во время которого высок риск столкнуться с фальсифицированными стройматериалами. Между тем применение того же некачественного бетона может обернуться самыми серьезными последствиями, в том числе создать угрозу для жизни и здоровья людей.
Самые популярные строительные материалы широкой сферы применения — цемент и бетон — одновременно и самые фальсифицируемые. По данным Ассоциации по техническому регулированию (АССТР), в прошлом году в России было произведено 13,7 миллиона тонн некачественного цемента. Эту теневую долю рынка могли занять добросовестные производители, которые заплатили бы налоги (ущерб бюджету от незаконного оборота цемента в 2023 году составил восемнадцать миллиардов рублей), а большую часть вырученных средств направили бы на модернизацию производства, реализацию социальных программ, обеспечение экологической безопасности и другие общественно значимые цели.
Причем динамика нелегального оборота не может не настораживать: согласно исследованиям АССТР, в 2015 году доля фальсификата на рынке цемента составляла 18 процентов, к 2020-му она снизилась до 5,6 процента, но затем произошел резкий рост — 21 процент и более в 2020—2023 годах. Почему за четыре года теневой сектор сократился, объяснить просто — в 2016-м государство ввело обязательную сертификацию цемента. Кроме того, осуществлялся контроль и надзор за оборотом этого стройматериала, проводились регулярные проверки, действовал инспекционный контроль каждой партии цемента, ввозимого не из ЕАЭС.
— Затем в связи с пандемией был введен мораторий на проверки, а «регуляторная гильотина» упразднила контроль и надзор за оборотом цемента, — напоминает исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина. — Также фактически перестал осуществляться инспекционный конт-роль цемента, ввозимого из-за пределов Евразийского экономического союза. И в итоге с 2020 года доля фальсификата на рынке цемента стала даже больше, чем до введения обязательной сертификации. Вывод очевидный: государственный контроль и надзор, инспекционный контроль на границе и регулярные проверки дают значительные сокращения объемов некачественной продукции. И эти меры должны действовать постоянно и одновременно.
Сегодня распространению поддельных цемента и бетона способствует множество факторов. Например, при изготовлении бетонных смесей — отсутствие входного контроля поступающих на стройплощадку материалов, общая неосведомленность потребителей о стандартах качества, доступная сырьевая база, внешняя простота изготовления и, наконец, демпинговые цены.
— По нашим оценкам, доля фальсифицированных бетонных смесей на рынке СФО по итогам семи месяцев этого года составляла 20,5 процента, а на рынке Новосибирской области — 19,7 процента, — говорит управляющий директор ООО «Сибирский бетон» Александр Мезенцев.
По его словам, недобросовестные производители обычно используют самое дешевое сырье — например, песок, который содержит большое количество илистых или глинистых частиц. Стройматериал получается некачественным, зато его себестоимость существенно снижается и обеспечивает производителю высокую рентабельность. Часто фальсификаторы не докладывают в бетонную смесь цемент либо используют поддельный цемент. Обычно нарушениями грешат небольшие предприятия, где в принципе нет строительных лабораторий. Еще опаснее компании-однодневки. За несколько месяцев они успевают выпустить тысячи кубометров некачественных смесей.
Крупные производители, наоборот, уделяют должное внимание контролю качества. Журналисты смогли лично убедиться в этом на одной из производственных площадок «Сибирского бетона» в Новосибирске. Там сначала проводится входной контроль поступающих сырьевых материалов (цемента, песка, щебня, химических добавок). Далее предусмотрен по-операционный контроль технологических параметров при работе бетоносмесительной установки. Наконец, образцы конечной продукции поступают для приемочного контроля в аттестованную строительную лабораторию.
Однако качественный товар сам по себе не вытеснит с рынка более дешевые поддельные стройматериалы.
— В рамках программы противодействия распространению фальсифицированных цемента и бетона, утвержденной холдингом «Сибирский цемент», мы ежегодно инициируем проверочные закупки бетонной смеси у красноярских и новосибирских производителей, систематически проводим мониторинг торговых точек, обращаем внимание общественности и СМИ на эту проблему, — отмечает Александр Мезенцев.
Но, конечно, для кардинального изменения ситуации нужны масштабные решения на федеральном уровне. И они уже принимаются. С 1 сентября 2024 года вернули государственный контроль за оборотом некоторых видов стройматериалов, в том числе цемента и бетона. Росстандарт в рамках эксперимента получил право на проверку производства и обращения такой продукции. Это позволит сократить долю незаконного оборота цемента и бетона.
Следующий важный шаг, который ждут от государства добросовестные представители отрасли, — введение обязательной сертификации бетонных смесей и строительных растворов вместо деклараций, которые производители могут получить в заявительном порядке.
Как сообщила Дарья Мартынкина, АССТР, проанализировав 1 582 декларации о соответствии на бетонные смеси, занесенные в реестр ФГИС Росаккредитации в 2023 году, выявила наличие в 50,6 процента таких документов нарушений обязательных требований, установленных постановлением правительства. Это значит, что производители либо недостаточно ответственно заполняли декларации, либо намеренно выпускали в обращение небезопасный товарный бетон. По-этому ассоциация поддерживает предложение об обязательной сертификации такой продукции. Такая схема позволила бы существенно повысить качество производимых бетонов.
Обратить внимание на цену — она не должна быть ниже рыночной.
Проверить компанию-поставщика. Добросовестный производитель достаточно давно представлен на рынке, работает круглогодично, поддерживает собственный сайт и (желательно) входит в крупный холдинг.
Перед покупкой проверить паспорт качества продукции. Поинтересоваться, есть ли на заводе своя строительная лаборатория. Нелишним будет предварительный звонок на бетонный завод. Сам по себе ваш интерес к качеству может заставить поставщика отгрузить вам продукцию, соответствующую заявленным требованиям.