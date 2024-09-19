Трех сборщиков дикоросов спасли в Иркутской области 17 сентября

В Иркутской области 17 сентября в подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда поступило два сообщения о том, что пропали люди. Все они отправились в лес за дикоросами, однако обратный путь самостоятельно найти не смогли.
В поселке Мурино Слюдянского района искали женщину. Спасатели обследовали 16 квадратных километров лесного массива, и нашли пенсионерку в состоянии средней тяжести. Ей была необходима помощь врачей, поэтому ее перенесли на носилках и передали в больницу Байкальска.
— Спасатели Посольского подразделения БПСО искали 45-летнюю сборщицу грибов в Кабанском районе между населенными пунктами Шергино и Покровка. Обследовали пять километров лесных просек. Нашли женщину, вывели на дорогу и передали мужу. В помощи врачей она не нуждалась, — рассказывают в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
Еще об одном случае рассказали в МЧС Иркутской области. Мужчина 1951 года рождения ушел в лес за грибами в Ангарском районе, неподалеку от детского лагеря «Юбилейный». Заблудился, дорогу домой найти не смог. К счастью, специалисты подоспели вовремя. С мужчиной все хорошо.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ 11-летняя девочка скатилась с горки и получила травму спины. Оказалось, что на детской площадке не соблюдаются требования безопасности.