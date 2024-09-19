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В пятницу в Приморье резко похолодает

Прогноз погоды озвучили синоптики.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: PrimaMedia.ru

В предстоящую пятницу синоптическая ситуация в Приморском крае резко изменится, сообщает ИА PrimaMedia. Синоптики пообещали региону похолодание. Подробный прогноз погоды озвучили в пресс-службе Примгидромета.

Так, по данным метеорологов, утром 20 сентября циклон покинет Приморский край, что ознаменуется прекращением дождей. После этого в регион вторгнется волна холодного воздуха. Максимальная температура понизится до +10…+17 °C.

Во Владивостоке завтра тоже будет холодно, а сильный ветер возьмет направление с северо-запада. Температура воздуха составит +12…+15 °C.