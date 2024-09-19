В новой Думе Хабаровска появилась комиссия по поддержке участников СВО

Заместителями Белоглазова стала Галина Кононенко и Дмитрий Кабузенко. Кроме того, была выбрана комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике. Также сформированы пять постоянных думских комитетов из числа депутатов.
— Мы сформировали три комитета и две комиссии, которые будут работать в думе. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию; комитет по городскому хозяйству; комитет по социальным вопросам и местному самоуправлению; комиссию по поддержке участников СВО и членов их семей; комиссию по рассмотрению наградных документов, — рассказала Галина Кононенко.
.
Напомним, городская дума состоит из 35 депутатов, которые избираются по одномандатным избирательным округам. Во время работы прошлого созыва, дума состояла из четырех комитетов и двух комиссий.