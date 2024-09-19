В новой Думе Хабаровска появилась комиссия по поддержке участников СВО

— Мы сформировали три комитета и две комиссии, которые будут работать в думе. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию; комитет по городскому хозяйству; комитет по социальным вопросам и местному самоуправлению; комиссию по поддержке участников СВО и членов их семей; комиссию по рассмотрению наградных документов, — рассказала Галина Кононенко.